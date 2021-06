El PSC defiende que los indultos abren un tiempo nuevo que requerirá diálogo y "realismo"

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, en rueda de prensa en la sede del PSC. - PSC

Illa destaca haber visto "muchas asistencias, más que ausencias" en el acto de Sánchez

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha anunciado este lunes que la Comisión Ejecutiva del partido ha aprobado una declaración que defiende que los indultos a los dirigentes independentistas presos abrirán un tiempo nuevo de reencuentro y concordia, que deberá estar guiado por el diálogo y requerirá altura de miras y "realismo".

"Ahora es el momento de decir la verdad, de ser honestos y de hacer planteamientos posibles. Es el momento de trabajar juntos para avanzar juntos" y afrontar los retos con realismo, unidad, optimismo y voluntad de ofrecer las mejores propuestas, según la declaración, que ha leído Illa en rueda de prensa.

Con el título 'Sí a la concordia', la declaración destaca que conceder los indultos es una decisión constitucional que demuestra magnanimidad y representa "coraje y sentido de Estado a partes iguales", ha explicado Illa, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que los aprobará el Consejo de Ministros este martes.

ANUNCIO DE SÁNCHEZ

Preguntado por el hecho de que ningún miembro del Govern haya asistido a la conferencia de Sánchez en el Gran Teatre del Liceu, Illa ha señalado: "Creo que se ha invitado a quien se tenía que invitar, y quien ha decidido no asistir tendrá que explicar las razones" por las que no lo ha hecho.

"He visto muchas asistencias, más que ausencias, y he visto que el anuncio ha sido acogido muy bien, por parte no sólo de los asistentes", ha subrayado, y ha dicho que respeta a quienes se han manifestado en contra de Sánchez, siempre que respeten los derechos del resto, como el de asistir al acto y de expresarse.

Ha calificado de trascendental e histórica la decisión de indultar a los encarcelados: "Los que no se han manifestado a su favor son extremistas de ambos lados", según Illa, que ve positivo que Sánchez haya hecho este anuncio en Catalunya.