El PSC descarta negociar las cuentas catalanas si no hay PGE: "No hay negociación posible"

Actualizado 04/12/2018 20:40:40 CET

Critica que el Govern rechaza cualquier reforma fiscal y ve "división" entre ERC y el PDeCAT

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha descartado este martes que su partido negocie con el Govern los Presupuestos de la Generalitat de 2019 si antes no prosperan los Presupuestos Generales del Estado (PGE): "No hay negociación posible".

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha asegurado salir "decepcionada" del encuentro porque la Generalitat no le ha detallado el contenido de las cuentas y porque ha descartado cualquier reforma fiscal con profundidad.

Para que los PGE prosperen es clave el apoyo de los partidos independentistas en el Congreso, pero ERC y el PDeCAT han dicho varias veces que descartan aprobarlo si antes no hay gestos del Gobierno central hacia los presos soberanistas y la autodeterminación catalana.

Ante este escenario, Granados ha concluido que el PSC no puede negociar los Presupuestos de la Generalitat: "Sin los Presupuestos Generales del Estado no tiene sentido entrar en ninguna negociación. Aprobar los PGE sería condición necesaria pero no suficiente".

Así, aunque eventualmente el Govern y los partidos independentistas reconsideraran su negativa a aprobar los PGE, el PSC tampoco garantiza dar luz verde a las cuentas catalanas y exige que éstas incluyan una reforma fiscal de algunos tributos.

El PSC argumenta que los PGE supondrían para Cataluña "2.200 millones extras" y concluyen que, si no llegan porque no se aprueban, no podrán salir unas cuentas catalanas con el nivel de gasto óptimo que consideran los socialistas catalanes.

SIN PROPUESTAS FISCALES

El PSC es partidario de reformar impuestos como el IRPF a las rentas altas y el impuesto de Sucesiones y Donaciones a las herencias más elevadas, y considera que la Generalitat no quiere modificarlos porque existe "división" entre ERC y el PDeCAT sobre el tema fiscal.

Junto a Granados ha acudido a la reunión la diputada del PSC Alícia Romero, que ha criticado que el Govern tampoco les ha expuesto sus prioridades de gasto ni pretende acometer una reforma fiscal, con lo que "es muy difícil imaginarse una negociación", y ha subrayado la necesidad de que la Generalitat aumente sus ingresos.

Para lograrlo, el PSC-Units sugiere que el independentismo apruebe los PGE y una reforma fiscal: "De la reforma fiscal nos han dicho que no piensan modificar nada, más allá de unos detalles, y los Presupuestos del Estado nos han dicho que en principio no".

Sobre la reclamación del Govern para que se excluya del techo de gasto el retorno de las pagas extra a trabajadores públicos, Romero ha asegurado que se trata de "una excusa de mal pagador" porque el Congreso prevé modificar este techo a iniciativa de Podemos y que las demás restricciones desaparecerán con las nuevas cuentas del Estado.

"Aprueben los PGE y esta disposición desaparecerá. No mareen más la perdiz, que es lo que están haciendo", ha zanjado la diputada socialista.