PSC, ERC, Junts y comuns avanzan en las negociaciones para defender el catalán en la aulas

La CUP estudia el decreto del Govern pero insiste en el consenso con la comunidad educativa

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones entre PSC-Units, ERC, Junts y los comuns para impulsar una ley en el Parlament en defensa del catalán en las escuelas han avanzado este viernes con reuniones telemáticas entre los diferentes grupos parlamentarios.

Las conversaciones a cuatro bandas abordan la propuesta de una nueva ley, después de que Junts se desvinculase del acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística, una postura en la que se reafirman, según han explicado fuentes parlamentarias.

Por su parte, fuentes de los comuns han detallado que están más cerca del acuerdo que el miércoles, cuando junto a ERC y PSC lanzaron un ultimátum de 24 horas a Junts para que se sumara a un acuerdo sobre el catalán, que finalmente no tuvo efectos.

Tras este anuncio, Junts afirmó que no se sentían "interpelados" por el ultimátum si hacía referencia a la reforma de la Ley de Política Lingüística --que rechazan--, pero se abrieron a valorar otras alternativas para hacer frente desde el consenso a la sentencia del 25% de castellano en las aulas.

Fuentes de Junts han explicado este viernes que siguen con las reuniones y que los contactos a lo largo del día se han producido de forma telemática, mientras que fuentes republicanas han mostrado su "optimismo" en alcanzar un acuerdo.

Además, este viernes la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ya ha convocado el pleno para las 9.00 horas del próximo miércoles, sin que se haya modificado hasta ahora el orden del día para incluir el debate de un texto legislativo sobre el catalán.

POSIBLE DOBLE ACUERDO

Las mismas fuentes de Junts han apuntado que el pacto podría derivar en un doble acuerdo: por un lado la convalidación del decreto ley del Govern, para lo que están abriendo conversaciones con la CUP, y por otro, la ley aprobada por el Parlament, con el apoyo de PSC, ERC, Junts y los comuns.

Por su parte, fuentes de los 'cupaires' han concretado que han recibido el texto del decreto ley que quiere impulsar el Govern y lo estudiarán, pero han subrayado que el consenso con la comunidad educativa debe prevalecer.

Las mismas fuentes han indicado que "no les consta" que la comunidad educativa haya recibido ningún texto de propuesta de decreto, y han insistido en que el consenso no debe quedarse en los despachos de los partidos.

El Govern está ultimando este decreto ley --que prevé aprobar en los próximos días-- para proteger a los centros dejando en el conseller de Educación la responsabilidad de validar los proyectos lingüísticos de cada escuela.

DECLARACIONES CRUZADAS

En una entrevista en Ser Catalunya este viernes, Borràs ha respondido a las palabras del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que dijo el miércoles que con el catalán no valen excusas, a lo que la presidenta de la Cámara catalana ha contestado: "No sirven excusas y no sirven rebajas".

De hecho, Aragonès ha vuelto a pedir a los partidos políticos catalanes este viernes que trabajen para lograr un acuerdo "lo antes posible porque en la defensa del catalán no hay tiempo que perder", después de que él mismo participara en las negociaciones de la cúpula de ERC y la de Junts este martes para encauzar el pacto.

Por su parte, la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido a Borràs que "aparque, aunque sea por una semana, su proyecto personal y se sume a este acuerdo transversal que tan necesario es", ya que considera que el catalán no es una cuestión de partido.

Además, la viceprimera secretaria del PSC Alícia Romero ha insistido en defender el acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística, pero ha asegurado que los socialistas catalanes están abiertos a estudiar otras vías si mantienen los "principios y criterios" de este acuerdo.