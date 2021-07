El PSC exige a Aragonès la mesa de partidos catalanes en lugar de "inmovilismo y monólogo"

Ve un posible "riesgo de malversación" en que el Govern cubra las fianzas del Tribunal de Cuentas

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha criticado este lunes que el presidente del Govern, Pere Aragonès, no prevea abrir la mesa de partidos representados en el Parlament: "Vemos inmobilismo y monólogo por parte del Govern" cuando cree que debería hacer gestos como convocar este espacio de diálogo.

"Hasta ahora ha sido sólo el Gobierno de España el que se la ha jugado" con los indultos, ha asegurado Granados, que ve al Govern poco dispuesto a hacer política para desencallar la situación, ya que está encallado en los mantras de la autodeterminación y la amnistía, ha dicho en rueda de prensa.

Ha sostenido que Aragonès no puede defender el diálogo con el Gobierno central y negarlo en Catalunya: "Parece que quiera ir a hacer un monólogo con las reivindicaciones independentistas en setiembre", ha añadido sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat.

Granados ha recordado que el expresidente del Govern, Quim Torra, sí abrió esta mesa --que se aprobó por mayoría en la Cámara catalana--, y ha asegurado que convocarla es para Aragonès "una exigencia si quiere representar a todos los catalanes, y el resto son notas a pie de página" y excusas, según ella.

Preguntada por la reunión prevista para este miércoles en Bélgica entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha afirmado que "tienen muchas cosas que hablar, porque han tenido muchos desencuentros en los últimos años y no tienen una relación muy fluida".

Sobre el rechazo de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la vía unilateral, ha señalado de que "la unilateralidad no es democracia" y, después de que Aragonès asegurara el domingo en 'El Periódico' que en Catalunya no hay colonos, ha dicho que no se aplica el derecho a la autodeterminación porque nunca ha sido una colonia.

Preguntada por la posibilidad de que el Govern cubra las fianzas de los afectados por la causa del Tribunal de Cuentas, ha destacado que "la propia Generalitat es consciente de las dificultades que puede incurrir, incluso del riesgo de malversación si lo avalan con fondos públicos", y ha asegurado que los afectados tienen todas las garantías en el proceso.

ASESINATO EN LA CORUÑA

Granados ha lamentado el asesinato de un joven homosexual en A Coruña por una paliza el sábado, y ha avanzado que representantes del PSC participarán en la concentración en Barcelona a las 18.00 horas, como "rechazo de todos y cada uno de los discursos de odio que llevan a la violencia".

Ha asegurado su apoyo al Govern ante el repunte de casos de coronavirus, y ha explicado que la diputada socialista encargada del área de salud, Assumpta Escarp, ha pedido una reunión al conseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, para abordar los dispositivos activados para hacer frente a la situación.