El PSC pide al Govern llevar sus cuentas al Parlament y hacer como Sánchez si no prosperan

Publicado 26/02/2019 12:44:54 CET

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC Alícia Romero ha pedido este martes al Govern que lleve al Parlament su proyecto de Presupuestos de la Generalitat 2019 y, si no prosperan, seguir el ejemplo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convocó elecciones.

En rueda de prensa, se ha referido a que el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, presentara el proyecto de Presupuestos el lunes en una rueda de prensa tras el Consell Executiu pese a que esa reunión del Ejecutivo "no los había aprobado".

"Es algo inédito. No había pasado nunca en democracia", y ha recordado que las cuentas normalmente se llevan en un 'pen' al presidente del Parlament para realizar un debate parlamentario en que la oposición puede posicionarse y votar.

Ha lamentado que Aragonès no haya enviado ningún documento a los grupos parlamentarios, sino que haya colgado en la web una propuesta "raquítica" que ahora deberán estudiar.

"El presidente no está a la altura, el Govern no gobierna y los Presupuestos están en su imaginario. No son reales. Si creyeran en ellos, el Consell Executiu los habría aprobado", ha razonado.

Ha recordado que en 2016 el entonces conseller Oriol Junqueras tuvo "la valentía" de presentarlos, de hacer un debate a la totalidad, pero que ahora no se hace y se presentan unas cuentas que no aumentan en comparación con 2018, ha dicho.

Según Romero, el presupuesto no financiero --el que no se destina al pago de la deuda-- ejecutado en 2018 asciende 26.500 millones de euros, mientras el de 2019 es de 26.100: "No sé qué dicen de incremento".

"Hacen un discurso engañoso para no tener que presentarlos. Menosprecian al Parlament y los grupos", ha criticado la diputada socialista, que ha recordado el reciente libro del exletrado mayor del Parlament Antoni Bayona.

Bayona asegura que en los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017 se "arrastraron" los derechos de los diputados, y Romero ha sostenido que el Govern los sigue arrastrando al no presentar las cuentas en la Cámara.

Por todo ello, preguntada por si el presidente Quim Torra debe someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones si sus cuentas no prosperan, ha insistido en que lo que ahora exigen es "la valentía de presentarlos para un debate transparente y público".

"Si después no los aprueban, les pediría coherencia. Es un Govern que no gobierna y no consigue la ley más importante. Tiene ejemplos muy cercanos de lo que ha pasado cuando no se aprueba", ha dicho en referencia al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez (PSOE), que convocó elecciones tras no prosperar los PGE.

CONTRA "MODIFICACIONES RIDÍCULAS"

Sobre las modificaciones fiscales que Aragonès ha dicho que está dispuesto a abordar, Romero ha advertido de que no están dispuestos a aceptar "modificaciones ridículas" y ha recordado que los socialistas ven margen para obtener de 300 a 400 millones de euros con la supresión de las bonificaciones en el impuesto de Sucesiones.

Y ha recordado que ellos plantean destinar 80 millones a las guarderías, 100 a las tasas universitarias, 52 para abrir 2.000 camas de residencias de ancianos y otras 2.000 plazas en centros de día, entre otras cosas: "¿Los Presupuestos incorporarán todo esto? Me temo que no".