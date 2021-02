PSC se reunirá con comuns el miércoles e insiste en un gobierno progresista "liderado por Illa"

Pedirán que la Presidencia del Parlament esté en manos del PSC

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La número 2 del PSC por Barcelona, Eva Granados, ha asegurado que este miércoles el PSC mantendrá una segunda reunión con los comuns para explorar un posible acuerdo de gobierno, e insiste en formar un gobierno progresista "liderado por aquel que ha ganado las elecciones, que es (Salvador) Illa".

En una rueda de prensa telemática este lunes, Granados ha dicho que espera que el PSC tenga "los apoyos necesarios, para que aquello que decidió la ciudadanía con su voto, que el candidato más votado sea Illa, se traslade también a una mayoría en el Govern".

"Habiendo ganado las elecciones y hablando de un Govern de izquierdas, este debe estar presidido por la persona que ha sacado más votos en el ámbito de la izquierda. Plantearnos cualquier otra cuestión no tiene ningún sentido", ha insistido.

Y ha añadido: "Nos planteamos solo el voto afirmativo a Illa. Un Govern progresista solo tiene sentido si está presidido" por él.

Sobre conversaciones con otras formaciones, Granados ha afirmado que el PSC hablará con todas las fuerzas políticas excepto con "la extrema derecha: Vox no formará parte de esta ronda de consultas, no queremos tener nada que ver con los once diputados de Vox".

PRESIDENCIA DEL PARLAMENT

También ha dicho que pedirán que un representante del PSC sea quien presida el Parlament durante los próximos cuatro años, de manera que "esta mayoría de izquierdas salida del 14F también se traslade a la máxima instancia del poder legislativo en Catalunya" y que la Presidencia del Parlament se adecue a los resultados electorales, en sus palabras.

Preguntada por quién será esta persona, Granados ha informado de que el jueves habrá una reunión del grupo parlamentario del PSC y que allí se debatirá a quién proponen, y ha vuelto a insistir: "Somos el partido más votado y queremos presidir el Parlament".