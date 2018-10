PSC-Units reprocha al Govern que fíe el progreso a la independencia y no priorice la política social

Publicado 10/10/2018 13:34:20 CET

BARCELONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo PSC-Units Ramon Espadaler ha reprochado al Govern de la Generalitat que vinculen el progreso a la consecución de la independencia y que no tenga como prioridad la agenda social: "Para ustedes las políticas sectoriales son en cierta manera secundarias".

"Para ustedes la única alternativa perfecta es la República y esto subordina todo el resto de propuestas", ha asegurado en su intervención en el debate monográfico del Parlament que aborda la convivencia en Catalunya.

Ha afeado al Ejecutivo de Quim Torra que los sucesivos gobiernos soberanistas han legislado en cuestiones sociales persiguiendo conflictividad competencial con el Estado y no resolver conflictos, y que no se haya agotado la partida presupuestaria que se destinó a paliar los efectos de la pobreza energética: "Quiere decir que no es la prioridad".

Espadaler ha reclamado al Govern y especialmente al vicepresidente, Pere Aragonès, que no se ausente de los foros multilaterales en los que se discuten cuestiones como el déficit y la financiación porque se habla de recursos "que no son de la Generalitat, sino que van a las manos de los ciudadanos".

También ha lanzado críticas a Cs, que pidió el pleno monográfico de este miércoles y a quien ha reprochado que ponga al proceso soberanista "como origen de todo obviando que el 47% de los ciudadanos han hecho esta opción" por la independencia.