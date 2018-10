El PSC ve una "chiquillada" que ni Torra ni un conseller vayan al acto del Rey

Publicado 17/09/2018 14:50:40 CET

Acusa al Ejecutivo de Torra de "maltratar" a los Mossos d'Esquadra

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha tachado este lunes de "chiquillada" que ni el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni algún conseller hayan ido a la apertura del salón Gastech con el Rey.

Sí ha acudido el director de Energía de la Generalitat, Pere Palacín, pero no el presidente ni consellers, algo que según Illa "perjudica" a Catalunya, ha dicho en rueda de prensa.

"Lamentar la ausencia a una feria tan importante de una representación institucional como corresponde del Govern. Actitudes como esta perjudican a Catalunya y responden a reacciones infantiles", ha criticado.

Illa atribuye el "bajo nivel de representación institucional" en la feria más importante a nivel internacional del sector del gas --con 45 años de historia-- a que el Ejecutivo está más pendiente de lo que sucede en la calle que de cumplir sus obligaciones.

Sobre que Torra reiterara este fin de semana que no aceptará sentencias condenatorias contra los dirigentes soberanistas investigados por el proceso independentista, ha recordado que los socialistas respetan todas las ideas y pronunciamientos, pero "las sentencias se tienen que acatar y aceptar".

"Uno puede estar más o menos de acuerdo con las sentencias judiciales. Todos tienen derecho a expresar sus ideas, pero es inapropiado que un dirigente como Torra llame a llenar la calle, cuando su obligación es favorecer el diálogo en las instituciones", y le ha recordado que es el máximo representante institucional de Catalunya.

MOSSOS D'ESQUADRA

Preguntado por la actuación de los Mossos ante el posible encuentro de las dos manifestaciones a favor y en contra de la inmersión lingüística en Barcelona este domingo, donde se vivieron momentos de tensión, ha recordado que es potestad de los Mossos garantizar la seguridad ciudadana.

Ha recordado que todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas, ha insistido en que la policía catalana también es la responsable de garantizar el derecho de manifestación y ha concluido que en la del domingo los Mossos no lo hicieron con suficiente "cuidado".

Illa se refería a que las dos manifestaciones acabaran acercándose en la Via Laietana, lo que provocó que los Mossos se interpusieran entre los dos grupos de manifestantes y que los detractores del modelo de inmersión lingüística no pudieran llegar hasta la plaza Sant Jaume, donde tenían previsto leer un manifiesto.

Por eso, ha pedido a la Generalitat y a los Mossos d'Esquadra que velen por que "todo el mundo pueda manifestarse de forma pacífica y correcta".

Sobre la protesta de agentes de la policía catalana ante la sede de la Consellera de Interior este lunes para reclamar mejoras en el cuerpo, ha afirmado que "los Mossos están siendo maltratados por la Generalitat".

"No hay suficientes efectivos, no se cubren las plazas, no hay dotación correcta de materiales. Nos gustaría que el Govern no maltratase a los Mossos", ha opinado.

También se le ha preguntado por el apoyo mostrado por el exministro socialista Celestino Corbacho a Cs en un acto el sábado convocado por España Ciudadana al que acudió el líder del partido naranja, Albert Rivera: "No haré valoración de una persona que decidió desvincularse de nuestra formación política".