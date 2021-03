El PSC ve a ERC y Junts "prisioneras de la CUP" y pide condenar explícitamente la violencia

Replica a Albiach (comuns) que lo "lógico" es un Govern liderado por el PSC y no por ERC

La número dos del PSC y viceprimera secretaria del partido, Eva Granados, ha asegurado este lunes que ERC y Junts están siendo "prisioneras de la CUP, partido que claramente no está condenando la violencia" en protestas en ciudades catalanas, y ha dicho que no puede haber un Govern con quien no apoya a los cuerpos policiales ni condena la violencia.

"Queremos que salga de la fórmula de las negociaciones cualquier partido que no condena la violencia, y nos sorprende que haya partidos que estén dispuestos a negociar con partidos que están mirando hacia otro lado mientras se están atacando a funcionarios públicos", ha aseverado Granados en rueda de prensa telemática tras días de altercados tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

Granados ha sostenido que el Govern ha abdicado de condenar esta violencia, algo que considera inadmisible, y ha añadido que "quien no condene la violencia explícitamente no está legitimado para estar al frente del Govern", como dijo este domingo el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa.

"Estamos viendo unas declaraciones tibias" que ponen en cuestión la actuación policial, cuando los Mossos d'Esquadra deben salir del centro de la polémica, según Granados, que ha explicado que el PSC se reunió la pasada semana con los sindicatos de la policía catalana y constató preocupación, decepción y unidad en la diagnosis de la situación.

Ha destacado que esperan que el vicepresidente del Govern en funciones y candidato de ERC, Pere Aragonès, y el conseller de Interior, Miquel Sàmper, condenen de forma explícita la violencia el miércoles cuando comparezcan en la Diputación Permanente del Parlament, en la que quiere que expliquen cómo acabar con estos actos.

Ha advertido de que "la policía no genera violencia, sino que trata de acabar con la violencia" que ve en las calles, y ha dicho que se ha abierto un falso debate sobre el modelo de seguridad de Catalunya, porque en 2013 se aprobaron unas bases en el Parlament en este sentido, pero sólo se implementó la eliminación de balas de goma, ha asegurado.

"En Catalunya seguimos empantanados en debates que no llevan a ninguna parte", cuando la negociación del futuro Ejecutivo catalán se debería centrar en la pandemia, la reactivación económica y la reconstrrucción social, según Granados, a quien el PSC propone para presidir el Parlament.

NEGOCIACIÓN CON LOS COMUNS

Preguntada por que los comuns apuesten por gobernar con ERC con el apoyo externo del PSC, Granados ha recordado que los socialistas ganaron los comicios: "El Govern que necesita Catalunya es uno liderado por el partido de izquierdas que ganó las elecciones, y dejar de lado el eje soberanista, poniendo en el centro el eje izquierda-derecha".

Ha asegurado que mantienen las conversaciones con los comuns, y ha remarcado que, si se prioriza la lógica izquierda-derecha y no la soberanista, "lo que ha querido la ciudadanía es que la Presidencia de la Generalitat la ostente Salvador Illa, no Pere Aragonès", ya que el PSC logró más votos que los republicanos, aunque con el mismo número de escaños.

Cree que la candidata de los comuns, Jéssica Albiach, debe pedir un acto de generosidad a ERC, y no al PSC: "Si se plantea un gobierno de izquierdas, como estamos escuchando que quieren los comuns, lo que tiene toda la lógica es que esté liderado por el PSC".