Puigdemont expresa su apoyo a Oleguer Serra (Òmnium): "Manifestarse no es terrorismo"

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Carles Puigdemont, ha expresado este miércoles su apoyo al dirigente de Òmnium Oleguer Serra, que ha revelado que hace casi seis meses que reside en Suiza, tras ser vinculado al Tsunami Democràtic.

"Manifestarse no es terrorismo. Ejercer derechos fundamentales no es terrorismo. Defender el derecho a la autodeterminación no es terrorismo", ha sostenido Puigdemont en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En este sentido, ha expresado su apoyo a Serra y a Òmnium "en estos duros momentos en el exilio".