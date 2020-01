Puigdemont no descarta visitar a los presos en febrero en una misión de eurodiputados

Publicado 14/01/2020 10:46:52 CET

Asegura que no será candidato a la Generalitat si el Estado "continúa ejerciendo represión"

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de JxCat, Carles Puigdemont, no ha descartado este martes visitar a los presos soberanistas en las cárceles catalanas en una misión de parlamentarios de la Eurocámara a finales de febrero.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press el día después de que asistiera por primera vez a un pleno del Parlamento Europeo, ha sostenido que podría viajar al Estado porque tiene inmunidad como eurodiputado pero tiene que tomar medidas, ya que "el Estado ha demostrado que no respeta el estado de derecho".

"Quiero saber si hay una excepción europea", porque considera que no puede ser que tenga inmunidad en toda la UE excepto en el España, por lo que espera que el Parlamento Europeo aclare este asunto.

En caso de que pueda acceder al Estado, ha afirmado que lo primero que haría sería visitar a los dirigentes independentistas encarcelados y ha apuntado que hay prevista una misión de eurodiputados para visitar las cárceles el 23 y 24 de febrero: "Si pudiéramos formar parte de esta comitiva sería fantástico".

Al ser preguntado por si no lo descarta, ha contestado que no: "Trabajamos para esto. De hecho, debería poder hacerlo", y ha explicado que también querría visitar a su familia.

Puigdemont también ha destacado que planifica en la segunda quincena de febrero un acto en Perpignan (Francia), que considera "tierra catalana" al formar parte de lo que denomina como la 'Catalunya Nord'.

ELECCIONES

Sobre si se plantea volver a ser el candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Puigdemont espera no volver a hacerlo porque cree que debe haber nuevos liderazgos en el partido, aunque no ha aclarado si lo descarta del todo: "Hoy sí, de aquí a tres semanas no lo sé".

En este sentido, ha asegurado que no será candidato a la Presidencia de la Generalitat si el Estado "continúa ejerciendo una durísima represión que hay que combatirla desde un espacio libre".

Asimismo, ha insistido en que para hacer frente a esta situación "la mejor fórmula es la máxima unidad", de manera que apuesta por impulsar una lista electoral lo más unitaria posible.