Puigdemont pide "hechos comprobables antes de comprometer ningún voto" para la Mesa del Congreso

BARCELONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado, Carles Puigdemont, ha pedido "hechos comprobables antes de comprometer ningún voto", tanto para la investidura como para la Mesa del Congreso.

"No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple" ha dicho en un tuit este miércoles recogido por Europa Press.

Ha señalado que la posición de Junts no ha cambiado pese a las presiones existentes: "No tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni enfrían".

Puigdemont ha sostenido que esta desconfianza "basada en hechos reales" no desaparecerá por un acuerdo, y que un desacuerdo no hará que esta desconfianza sea más profunda.

El jueves a primera hora se celebrará una reunión ejecutiva de Junts que decidirá la dirección de los votos de los siete diputados del partido.