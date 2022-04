Puigdemont plantea que el Estado ofrezca "atención a las víctimas" del presunto espionaje

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. - JUNTS PER EUROPA

Junqueras e Iglesias piden investigar y Otegi y Botran no confían en la respuesta del Gobierno

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha avisado este miércoles de que el presunto espionaje a dirigentes independentistas ha quebrado la confianza en el sistema, y ha defendido que "una manera de empezar a revertir esta fractura sería que ofrecieran una atención a las víctimas".

Puigdemont ha asegurado que no cuenta con que el Gobierno central vaya a hacer ninguna "aproximación" hacia los afectados, tampoco para pedirles la información de la que disponen, ha dicho entrevistado por el exvicepresidente Pablo Iglesias en su podcast 'La Base' de 'Público', en el que también han participado Oriol Junqueras (ERC), Arnaldo Otegi (EH Bildu) y Albert Botran (CUP).

"Un Estado al que han pillado con el carro del helado no va a tener muchas ganas de ponerse en contacto" con los afectados, aunque considera que debería hacerlo porque debería proteger a las víctimas y restaurar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en el sistema, ha dicho Puigdemont.

Sobre si apuesta por tejer alianzas en defensa de la democracia, ha sostenido que "todas las alianzas que se han acumulado estos 40 años han fracasado en el intento de democratizar las estructuras profundas del Estado", y ha dicho desconocer si se debe a que el Estado es irreformable o a que el poder político ha sido incompetente o cómplice, en sus palabras.

"Yo no lo veo factible, porque España es eso, y lo demás es casi un decorado, que está blanqueando un comportamiento impropio de un Estado democrático", según Puigdemont, que considera que lo mismo ocurre con la monarquía, que ha descrito como corrupta y propia de países subdesarrollados, textualmente.

Ha explicado que tuvieron conocimiento del presunto espionaje a través del móvil hace tiempo y que este hecho les hizo tomar precauciones, y ha asegurado que "van a salir más cosas, obviamente", porque han investigado un rango temporal concreto que se está ensanchando y que están llevando a detectar casos anteriores a su Presidencia.

JUNQUERAS

Junqueras ha destacado en una entrevista posterior que este presunto espionaje "o se hace con el consentimiento y a sabiendas y con el permiso y la orden directa del Gobierno español, o en el fondo también se está haciendo en contra del Gobierno español", por lo que ha sostenido que debería ser el primer interesado en esclarecer los hechos.

"Quien más interés debería tener en eliminar cualquier sombra de duda debería ser el propio Gobierno español, porque al final él mismo se convierte en víctima de esta parte de los aparatos del Estado, a no ser que haya sido con el consentimiento explícito de al menos una parte del Gobierno", ha añadido el líder de ERC y exvicepresidente del Govern.

Preguntado por si cambiará la actitud de ERC hacia el PSOE y hacia la mesa de diálogo, ha inssitido: "No vamos a regalar la bandera del diálogo y la negociación a quien no se la merece. Y hay una parte del Gobierno español que evidentemente no se la merece", y ha dicho que el independentismo acumula capital político con este caso, mientras que el Estado lo pierde.

OTEGI Y BOTRAN

Otegi ha descartado que el Gobierno central contacte con los afectados, porque cree que va a negar un presunto espionaje: "Es de risa. Si no fuera trágico, sería cómico", y ha asegurado que el caso no le ha sorprendido porque el Estado considera que todo es lícito para perseguir a sus adversarios políticos, según él.

Ha avisado de que "el problema del Estado español es que no hubo una ruptura democrática" tras la dictadura, y ha defendido articular un frente lo más amplio posible con las fuerzas que quieren democratizar el Estado, porque cree que lo que está en juego es mantener un modelo democrático o pasar a uno autoritario.

Botran ha destacado su preocupación por conocer quién tiene acceso a la información que se pudo extraer de su móvil, y ha dicho sobre el caso: "Demuestra que estamos considerados en el mejor de los casos unos representantes de segunda, de excepción, y en el peor de los casos nos consideran enemigos".

Ha criticado que la Mesa del Congreso y su presidenta, Meritxell Batet, no se han puesto a disposición de los diputados presuntamente afectados, y ha avisado de que sería en vano "confiar en que el poder judicial, que debería ser independiente, vele por los derechos en una investigación que afecta a otra parte del régimen, como los servicios secretos y los cuerpos policiales".

IGLESIAS PIDE INVESTIGAR

Iglesias ha defendido que Sánchez debe implementar una investigación interna y "ejecutar una depuración inmediata" de quienes eventualmente hayan participado en el presunto espionaje, así como ordenar la máxima colaboración de los ministerios con funciones de seguridad con las autoridades que van a investigar lo que ha descrito como un 'Watergate'.

El exvicepresidente ha asegurado literalmente que sólo un negacionista o un lunático puede asegurar que la democracia española es perfecta: "Un presidente democrático no puede pedirle a su portavoz que haga un agujero en La Moncloa y meta su cabeza como si fuera una avestruz".