Puigneró revela que Junts renuncia a su restitución y acusa a ERC de no quererles en el Govern

El exvicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, a su llegada a una reunión en la sede de Junts per Catalunya, a 29 de septiembre de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). La ejecutiva de Junts se reúne después de que el president de la Generalitat cesara - David Zorrakino - Europa Press

Ve muy difícil que Junts siga en el Govern y avisa a Aragonès de que se queda "solo"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Govern Jordi Puigneró ha revelado este lunes que Junts ha renunciado a su restitución en el último documento que trasladaron el domingo por la noche al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y ha acusado a ERC no querer que estén en el Govern: "ERC no quiere que estemos".

"En la última propuesta que se hizo mi nombre ya no estaba. Si el partido considera que esto hay que retirarlo, ningún problema. Lo contrario. Lo importante es que lleguemos a un acuerdo para salvar esta legislatura, y esto significa cumplir con lo que se firma", ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Aunque ha asegurado que siempre defendió la presencia del partido en el Govern, ha considerado que los republicanos no les quieren y que "es insostenible mantener vigente los acuerdos de Madrid y los de Catalunya" a la vez.

"ERC está en un callejón sin salida. Ha firmado dos acuerdos de investidura: uno en Madrid con el PSOE, y otro en Catalunya con Junts. Y estos dos acuerdos son incompatibles", ha advertido Puigneró, que ha insistido en la importancia en que Aragonès cumpla con lo que firmó con su partido.

Pese a que Junts ha renunciado a su restitución, ha asegurado que el presidente catalán rechaza las demandas del partido, por lo que en la Ejecutiva de este lunes deberán hacer una reflexión y tomar "decisiones".

Al preguntársele si Junts puede seguir formando parte del Govern, Puigneró considera que es "muy difícil" y ha defendido la petición que hicieron, en el Debate de Política General en el Parlament, de pedir a Aragonès que se sometiera a una cuestión de confianza.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Tras apuntar que sabía que se podía plantear esta posibilidad, ha explicado que estaba condicionada a la respuesta que diera el presidente catalán, al que no advirtió de que podían recurrir a esta vía pero sí de la importancia de que atendiera las peticiones de Junts.

"No se puede confundir la lealtad con la sumisión. Es un Govern de coalición de 33 a 32 (diputados). Esto requiere lealtad pero también generosidad. No puedes pretender que tus políticas sean las únicas que valgan. Tienes que hacer gestos", ha reclamado.

En el Consell Executiu extraordinario que Aragonès convocó el día después, Puigneró trasladó que conocía la opción de la cuestión de confianza pero no el resto de consellers de Junts, y una vez le cesó le dijo: "Fuiste investido con los votos de la CUP y ahora cesas al vicepresidente del Govern del partido que también votó tu investidura. Tras un año y medio te has quedado solo. Y como presidente, debes hacer una reflexión sobre esta situación, porque no es normal".

BERMÚDEZ DE CASTRO

También ha asegurado que el encargado de aplicar el 155 en la Generalitat tras el 1-O, Roberto Bermúdez de Castro, le envió en su momento una carta en que le instaba a rectificar su decisión de no acudir a la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) de 2018 para que no hubiera "consecuencias".

Según Puigneró, que entonces era secretario general de Telecomunicaciones de la Generalitat, es la única comunicación que ha tenido con Bermúdez de Castro, y ha añadido que tras la misiva reiteró su negativa a asistir a la cena.

Tras ello, le llamaron para explicarle que llevarían su cese al Consejo de Ministros de esa semana: "Al final no se produjo. Esta fue mi actitud ante el 155", ha zanjado.