Puigneró ve "intolerable" el presunto espionaje a Torrent y pide que se investigue hasta el final

Asegura que la Agència de Ciberseguretat de Catalunya podría proteger a los diputados de estas prácticas

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha considerado "intolerable" el caso de presunto espionaje contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, a través de un software instalado en su móvil al que solo tienen acceso gobiernos y cuerpos de seguridad.

Lo ha dicho este martes en comisión parlamentaria en una sesión informativa sobre el proyecto IdentiCat, sobre los objetivos de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya y sobre el plan de retorno de los trabajadores públicos.

Puigneró ha pedido que se investigue hasta el final lo sucedido con Torrent y ha tachado de "inadmisible" que haya diputados y cargos públicos que tengan que estar sometidos a una presión digital.

Ha sostenido que no caerá en afirmar que lo sucedido con el presidente del Parlament lo ha hecho el Gobierno: "Lo que pido es que se investigue y se investigue hasta el fondo, y que no se puedan repetir estos hechos".

También ha pedido al diputado de Cs Alfonso Sánchez que no vuelva a decir que espían y le ha invitado a que, si tiene sospechas, que vaya rápidamente a los juzgados: "Le pido por favor que no lo vuelva a decir porque puede que entonces le presentemos una querella a usted".

"Me parece intolerable, no puedo permitirle que haga este tipo de acusaciones porque es falso. No sé en qué se basa para hacerlas", ha añadido.

AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD

Preguntado por si la Agència de Ciberseguretat de Catalunya podría proteger a los diputados de estas prácticas, Puigneró ha afirmado que sí, pero que es algo que tendría que pedir el Parlament.

"Solo lo haremos si el Parlament nos lo pide porque si lo tuviéramos que hacer de oficio después saldrían otras personas, en este caso otros diputados, diciendo que estamos espiando al Parlament de Catalunya", ha señalado.

Ha añadido que están encantados de que la agencia pueda prestar servicios porque este es su objetivo, tanto a administraciones públicas como a empresas.

"Creemos que lo más prudente sería que, si el Parlament nos lo pide, la agencia está a disposición para investigar este caso porque tiene además las competencias para hacerlo", ha añadido.

Preguntado por si la Generalitat utiliza el programa Pegasus, con el que supuestamente se habría espiado a Torrent, el conseller ha sostenido que no lo han contratado y que no tienen nada que ver con él.