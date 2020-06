Quim Arrufat dejó de ser militante de la CUP tras "decepciones políticas"

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de la CUP e impulsor del Institut Sobiranies, Quim Arrufat, ha explicado este jueves que ya no es militante de la CUP, formación que dejó después de unas "cuantas y decisivas decepciones políticas" con ésta.

Arrufat, que ha impulsado el Institut Sobiranies con el exlíder de los comuns Xavier Domènech, ha asegurado en una entrevista de Vilaweb recogida por Europa Press que éste será un espacio de reflexión para analizar y debatir sobre el contexto político, y que los partidos ahora no disponen de estos espacios.

Ha explicado que, tras ser diputado en el Parlament, se quedó sin subsidio por desempleo y pasó a formar parte del secretariado nacional de la CUP, donde tampoco cobraba: "Pero creí importante estar en un momento en que la formación estaba muy fracturada. Me pareció que no servía de nada trabajar en una CUP dividida", y estuvo en el cargo hasta 2017.

Fue tras dejar el secretariado nacional cuando tuvo "unas cuantas y decisivas decepciones políticas" con la CUP, como en el consejo político que se celebró en Perpignan (Francia) --en el que quería que la exdiputada Anna Gabriel fuera al Parlamento Europeo pero se rechazó--, y vio que se agotaba su ciclo en la formación.

Ha señalado que ni él ni Domènech militan en partidos y, preguntado por si el espacio será un puente entre la CUP y comuns, lo ha descartado: "Nuestra preocupación no es que no se hablara entre las organizaciones, era que no se hablara dentro de las organizaciones", y ha negado que sea un 'think tank' para preparar un tripartido de ERC, CUP y comuns.

NO BUSCA UN TRIPARTITO

"Un Govern de ERC, comuns y CUP no entra dentro de mis ilusiones, expectativas, esfuerzos ni convicciones estratégicas. Ni veo que tenga sentido, más allá de la alternancia en el gobierno de una autonomía que no tiene recursos para hacer ningún tipo de cambio", ha dicho, y ha resaltado que los objetivos son a medio plazo y se centran en la reflexión y formación.

Ha resaltado que el espacio "no servirá para ser un 'lobby' a favor de una opción o hoja de ruta" sobre la independencia, porque es un ámbito en el que es posible que no haya acuerdo, y apuesta por construir un cuerpo diplomático y conocer mejor el Estado, según Arrufat, cuya madre murió la pasada semana tras detectarle cáncer hace tres meses.

El exdiputado ha explicado que el espacio contará con un equipo técnico reducido --pagando sólo a un técnico--, que cuentan con un refuerzo para el inicio y tienen pendiente una campaña de micromecenazgo: "Nos financiaremos por suscripciones. Necesitamos unas 600".

Arrufat, que cree que el 1-O había gente dispuesta a asumir muertos, discrepa con que se deba usar la fuerza para responder ante ésta: "No lo conseguiríamos nunca", y ha sostenido que tras el 1-O no falló la movilización ciudadana, sino la toma de decisiones y la ejecución.