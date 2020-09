Quim Torra mantiene su agenda tras hacerse pública su inhabilitación

El Palau de la Generalitat en el momento en que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha sido inhabilitado, estando él dentro del edificio, en Barcelona el 28/9/2020 - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS1

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, prevé mantener su agenda de este lunes tras haberse hecho público que el Tribunal Supremo ratifica la condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de año y medio de inhabilitación por mantener una pancarta con el lazo amarillo durante el periodo electoral.

Fuentes del Govern han informado a Europa Press que el presidente no variará su agenda ya que dicha sentencia todavía "no le ha sido notificada" y, por tanto, su inhabilitación no es todavía efectiva.

Torra estaba en el Palau de la Generalitat poco después de hacerse pública la sentencia: a primera hora ha encabezado un acto del Biocat y después ha presidido el comité sobre coronavirus junto al videpresidente Pere Aragonès y otros miembros del su Ejecutivo, y tiene previsto acudir con el conseller de Trabajo, Chakir el Homrani, a la 'I Jornada Virtual Participativa: el compromís de tothom per avançar cap a una societat més inclusiva', a las 16.00 en la Generalitat.