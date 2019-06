Torra pide a los ediles defender derechos y libertades y Colau pide la libertad de Forn

Actualizado 15/06/2019 21:24:28 CET

La alcaldesa pide al Govern colaborar en vivienda, educación, sanidad y seguridad

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido a los concejales del Ayuntamiento de Barcelona defender los derechos y libertades "incluido el derecho de autodeterminación", y la reelegida alcaldesa Ada Colau ha lamentado que el concejal electo de JxCat Joaquim Forn deba volver a prisión tras el pleno de investidura.

En su intervención durante la visita de la Corporación Municipal al Palau de la Generalitat, el presidente ha dado la bienvenida a los concejales --aunque el edil de BCN Canvi-Cs Manuel Valls le ha negado el saludo y los del PP no han asistido--, y Torra ha coincidido con Colau en que no se puede "aceptar ni normalizar que Forn esté sólo unas horas libre".

Y Colau ha dicho: "Estamos en una situación de excepcionalidad que no quiero menospreciar. Aquí debería estar Joaquim Forn. Lamento profundamente que la crueldad de la represión actual se lo haya llevado a Soto del Real, donde no debería estar él ni el resto de presos políticos. De ahí mi compromiso personal, una vez más, para acabar con esta situación y no normalizarla".

Torra también ha dicho qué espera que sean todos los concejales y alcaldes catalanes: "Baluarte de las libertades y de los derechos, y que defiendan la democracia y la justicia social, lo que nos hace pueblo, que es la defensa cerrada de los derechos sociales, civiles y políticos, incluido el derecho de autodeterminación".

"En esto la capital del país tiene una responsabilidad inmensa, y espero que la tire adelante", ha afirmado el presidente, que ha insistido en que, desde la Generalitat, el Govern hará todo lo posible para defender los derechos y libertades de los catalanes, mientras que Colau ha coincidido con él en que Cataluña atraviesa un momento político excepcional, según ella.

La alcaldesa ha añadido que afrontarán esta situación desde la diversidad, aunque también ha reclamado la colaboración del Govern para afrontar los problemas "urgentes" de la capital catalana, entre los que ha mencionado la vivienda, la educación, la sanidad y la seguridad.