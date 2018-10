Rajoy dice que plebiscitarias son "las que no se van a celebrar en Catalunya" porque no existen

Publicado 27/04/2015 12:06:19 CET

No prevé adelantar las generales a septiembre aunque no se pueda descartar "absolutamente nada"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este lunes que elecciones plebiscitarias son "las que no se van a celebrar en Catalunya el 27 de septiembre", porque este tipo de comicios no existen y es "importante decir la verdad a todo el que quiera escuchar".

En el X Aniversario de los Desayunos Informativos de Europa Press, ha recalcado que las elecciones que en principio están previstas para septiembre, "si se van a celebrar", serán autonómicas y no otra cosa: "Las elecciones plebiscitarias no existen".

Ha vuelto a ofrecer diálogo a las instituciones catalanas sobre cualquier asunto salvo la soberanía nacional, la unidad de España, la igualdad de los españoles, las libertades y los derechos fundamentales.

"Sólo hay una cosa de lo que yo no voy a hablar y creo que nadie que haya sido o pueda ser presidente del Gobierno de España lo haría: la unidad de la nación", ha subrayado, para insistir: "Encontrar ayer, hoy, o mañana interlocutor en el Gobierno de España en esta materia va a ser muy complicado".

LA GENERALES, CUANDO TOCAN

Rajoy ha sido preguntado por la posibilidad de que adelante las elecciones generales de finales de año a septiembre, y trastoque así los planes que, al menos por el momento, mantiene el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Ha respondido que su "idea" es mantener la convocatoria electoral cuando toca, entre noviembre y diciembre, porque entre sus "innumerables defectos" se encuentra el de no ser partidario de "hacer cositas a corto plazo".

Sin embargo, tras escuchar la pregunta, ha guardado unos segundos de silencio que han provocado la expectación de los asistentes, y sus primeras palabras han sido que no va a "descartar absolutamente nada".

REFORMA CONSTITUCIONAL, AHORA NO

Al hilo del debate sobre Catalunya, ha reflexionado también sobre la reforma constitucional que reclaman los socialistas, entre otros grupos políticos: Rajoy ha insistido en que no se cierra en banda, que "no es algo a lo que se deba renunciar", pero que el momento no es adecuado por falta de consensos previos: para qué se quiere la reforma.

Ha explicado que es un asunto sobre el que ha escuchado argumentos a favor y en contra --"he hablado con algunas personas"-- y que su conclusión es que no es éste el momento oportuno: como ejemplo ha puesto el debate sobre el Título VIII, sobre la organización territorial de España, en cuya reforma se insiste especialmente.

El presidente ha reflexionado que, mientras unos piden cambiarlo para reducir competencias autonómicas en favor del Estado, otros quieren hacer lo contrario; unos reclaman además eliminar los regímenes forales y otros pretende ampliarlos a nuevos territorios; y ha añadido: "No veo claro qué se podría producir en materia financiación autonómica".

A su juicio, "en los tiempos de dificultad, de tensión, no es bueno hacer cambios, cuando no hay claridad ni mayorías para sacarlo adelante. Pero es algo a lo que no se debe renunciar".