El ranking de la Stanford University sitúa a 9 investigadores de la UIC entre los "más influyentes"

Nueve investigadores de la UIC, entre los más influyentes del mundo - UIC BARCELONA

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists' de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) ha situado a 9 investigadores de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) entre los "más influyentes" del mundo.

El ranking, que se publica en la revista 'Elsevier', se elabora a partir del número de publicaciones indexadas, citas recibidas, índice h, coautoría o un indicador compuesto, entre otros, y ha seleccionado a 900 científicos españoles, entre los cuales figuran los 9 de la UIC, informa la universidad en un comunicado este miércoles.

FACULTAD DE MEDICINA

La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud está presente en este ranking con el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento de la Universidad, Román Pérez; así como con dos investigadores y docentes del departamento de Medicina: el dermatólogo Ramon Grimalt y la especialista en endocrinología Elena Valassi.

Por parte de la Facultad de Odontología figuran en el ranking el catedrático y responsable del área de Periodoncia, José Nart, y el catedrático y responsable del área de Cirugía Oral y Maxilofacial, Federico Hernández-Alfaro.

ODONTOLOGÍA Y ARQUITECTURA

También forman parte el profesor e investigador del área de Periodoncia Alberto Monje; el investigador y profesor del departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial Jordi Gargallo, y el profesor y director del Máster Europeo de Endodoncia, Francesc Abella.

El ranking ha incluido un año más al investigador Lorenzo Chelleri, docente de UIC Barcelona School of Architecture, director del Máster Internacional en Diseño y Gestión de la Resiliencia Urbana y director del Instituto JURECA (Just and Resilient Carbon Neutral Places).

El listado reconoce también a Federico Hernández-Alfaro, Ramon Grimalt, Alberto Monje y Lorenzo Chelleri como investigadores con una carrera investigadora "de impacto" en su ámbito de trabajo.