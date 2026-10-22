La recogida selectiva en Catalunya llega al 48,1% de los residuos municipales en 2025

Infografia sobre los residuos municipales en Catalunya en 2025 - GOVERN

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, ha publicado este jueves los resultados de generación, recogida selectiva y reciclaje de residuos municipales en Catalunya en 2025, y los datos muestran que la recogida llega al 48,1% del total.

De todos los residuos generados en 2025, se recogieron selectivamente en origen un 48,1% (1,89 millones de toneladas), una cifra "ligeramente" superior a la del año anterior (1,82 millones de toneladas, un 47,3%), informa el Govern en un comunicado.

Del total de toneladas tratadas se enviaron a empresas recicladoras el 41% de los residuos generados, valor inferior al objetivo europeo del 55% para 2025.

Se generaron en Catalunya 3,92 millones de toneladas de residuos municipales, un 1,8% más que en 2024, una cifra que equivale a 483 kilos por habitante y aumenta "muy ligeramente" respecto al año anterior, en que la generación fue de 481 kilos por habitante.

FRACCIÓN RESTO

Casi la mitad de los residuos municipales generados se recogieron de forma selectiva, cuyo incremento es considerado "clave" para reducir los 2 millones de toneladas de fracción resto que todavía se generan, el 52% del total de residuos producidos.

El 72% de la fracción resta, cerca de 1,5 millones de toneladas de residuos municipales, recibió un tratamiento previo antes de destinarse a un depósito o valorización energética; un 18% fue directamente a vertedero y un 10% a valorización energética.