Recopilan los 50 símbolos "más representativos" de Catalunya en un ensayo

Publicado 30/06/2019 11:17:46 CET

El 1 de octubre, el lazo amarillo, Jordi Pujol y el Barça, entre la selección

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ensayo 'Símbolos del catalanisme' (Enciclopèdia catalana) recopila los 50 símbolos "más representativos" de Catalunya con 750 ilustraciones y el análisis de destacados historiadores y antropólogos catalanes, ha explicado en una entrevista de Europa Press el director de la edición, Daniel Venteo.

La obra está dedicada a la simbología catalana a lo largo de toda su historia, con explicaciones de historiadores y antropólogos como Josep Maria Salrach, Agustí Alcoberro, Josep Pich, David Martínez Fiol, Jordi Cassassas, Giovanni Cattini y Joan B. Culla, y con prólogo de Joan F. Mira.

En la selección de los 50 más representativos --que van desde la época medieval hasta la actualidad-- se hizo una preselección de cien, ya que los símbolos pueden ser discutibles aunque algunos de ellos son obvios y otros forman parte del imaginario colectivo, como el Barça y la figura de Pau Casals.

LAZO AMARILLO

Según ha destacado, el lazo amarillo es uno de los símbolos abordados en el ensayo, aunque ha señalado que sobre éste "falta perspectiva histórica" y ver cómo evoluciona en el futuro, igual que sucede con la fecha del 1 de octubre, y de si ésta acaba perviviendo en el imaginario colectivo o, por ejemplo, como fiesta catalana equiparable a la Diada del 11 de septiembre.

También ha destacado la presencia de símbolos como Jordi Pujol, su nacimiento como mito y su evolución pasados los años, así como Guifré 'El Pilós', "candidato a padre de la patria y la nación catalana".

"No es una obra reivindicativa, no es periodística, no es circunstancial, no es institucional. Es una aportación historiográfica y editorial encargada a historiadores", ha reivindicado Venteo, que quiere alejar su contenido de la sobreexcitación actual y aportar luz para entender muy bien que los símbolos son dinámicos y polisémicos, y que cada uno tiene una trayectoria sorprendente.

Ha dicho que a lo largo de la historia no hay un símbolo que sea unívoco, ya que todos son susceptibles de interpretación, y pone como ejemplo la sardana y los 'castells': usados por el Franquismo y el nacionalismo con significados distintos.

INÉDITOS

Ha destacado la presencia de aportaciones inéditas en el ensayo, como un documento sobre el surgimiento de unas cintas amarillas en 1705 contra el dominio borbónico por parte de los catalanes partidarios del Archiduque Carlos, símbolo de la Casa de Austria --sin relación con los lazos amarillos de la actualidad--.

"Es evidente la politización del color amarillo en la Barcelona de 1705", ha dicho Venteo, que ha remarcado que se conocía la existencia de estas cintas, pero que no se habían visto nunca los documentos.

El libro recoge también por primera vez un pequeño recibo de 1791 sobre los 'castellers' localizado raíz de una tesis doctoral, y considerado el más antiguo de la historia de los 'castellers', que dialoga en el ensayo con la fotografía más antigua de esta tradición en Valls.