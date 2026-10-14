Reinhuman en Caseres (Tarragona) restos de 10 víctimas de la Guerra Civil recuperadas en 3 fosas

Placa conmemorativa - GOVERN

TARRAGONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha reinhumado este miércoles en el cementerio de Caseres (Tarragona) los restos óseos de 10 víctimas de la Guerra Civil, recuperados en tres intervenciones arqueológicas que se llevaron a cabo entre los años 2018 y 2020, informa en un comunicado el Govern.

Los restos, que no han podido ser identificados, han sido devueltos al municipio donde fueron localizados y han recibido sepultura en el cementerio de la localidad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de fosas comunes y restos humanos de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El acto ha contado con el director general de Memòria Democràtica, Francesc Xavier Menéndez; el alcalde de Caseres, Joan Manel Palau González; la directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE), Marta Brú Virgili, y el director de Serveis Territorials del Departamento en Terres de l'Ebre (Tarragona), Gerard Vidal.

Menéndez ha afirmado que este acto ha servicio para dar a aquellas personas eso que durante décadas no pudieron tener, un lugar digno donde descansar y ser recordadas: "No hemos podido recuperar los nombres, pero sí su memoria", ha dicho.

El espacio donde han sido reinhumados se ha incorporado en la Xarxa d'Espais de Memòria.