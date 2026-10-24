Renfe incrementará cerca de un 20% las plazas de los servicios Avant de Lleida

Archivo - Varias personas esperan en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe incrementará un 19,6% la oferta de plazas en los servicios Avant de Lleida con la incorporación de trenes de la serie 121, sumando 528 plazas diarias y aumentando la capacidad de los 8 servicios actuales de 2.856 a 3.384 plazas al día, a partir de enero del próximo año.

La incorporación de estas unidades permitirá reforzar especialmente las circulaciones con más demanda y recuperar la capacidad que se había reducido temporalmente con la utilización de trenes de la serie 120 en doble composición, ha informado Renfe en un comunicado este sábado.

La oferta diaria se situará por encima de la disponible inicialmente con los trenes de la serie 106, pasando de las 3.276 plazas a las 3.384, hecho que supone 108 plazas más y un incremento neto del 3,3%.

Una de las principales mejoras se producirá en el tren con salida de Lleida Pirineus a las 7.05 horas, con parada en Camp de Tarragona a las 7.33 horas y llegada a la estación de Sants de Barcelona a las 8.11 horas.

La entrada en servicio de las unidades de la serie 121 está prevista para la primera semana de enero y, previamente, a partir del 9 de noviembre, empezará la formación del personal de conducción con la incorporación de una unidad de esta serie en uno de los ciclos de prestación del servicio.