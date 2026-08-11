Renfe programa un tren especial nocturno de Rodalies desde Tortosa (Tarragona) tras el eclipse

Tren especial de la línea R16 de Rodalies para el eclipse en Catalunya - RODALIES

TARRAGONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado un tren especial de la línea R16 de Rodalies de retorno a Barcelona por la noche que partirá desde Tortosa (Tarragona) tras el eclipse solar de este miércoles.

En concreto, el tren saldrá de Tortosa (Tarragona) a las 21.56 horas y llegará a la estación de França de Barcelona a las 00.51 horas, informa Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Entre las paradas de la línea, destacan L'Ampolla, L'Ametlla de Mar, Cambrils, Tarragona, Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, tras la cual el tren se dirigirá directamente a Barcelona.