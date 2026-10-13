Reservoir Books publica 'Las aventuras de Cliff Booth', la segunda novela de Quentin Tarantino

Portada del libro - RESERVOIR BOOKS

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Reservoir Books publicará este 10 de diciembre 'Las aventuras de Cliff Booth', la segunda novela del cineasta Quentin Tarantino y secuela de 'Érase una vez en Hollywood', según informa la editorial en un comunicado este martes.

Igual que ocurrió con 'Érase una vez en Hollywood', 'Las aventuras de Cliff Booth' es una novelización de la película 'The Further Mis-Adventures of Cliff Booth', que se estrenará en cines el 25 de noviembre y llegará a la plataforma Netflix el 23 de diciembre.

GUIÓN DE TARANTINO Y DIRECCIÓN DE FINCHER

El guión original de la película es de Quentin Tarantino, está dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, que retoma el papel de Cliff Booth.

Tanto la novela como el largometraje están ambientados en el Hollywood de 1977, ocho años después de los sucesos del primer libro.

En estos nuevos proyectos, los seguidores podrán encontrar al protagonista, Cliff, "ofreciendo sus servicios clandestinos a contactos en la industria que precisen de ellos".

Como ocurría en la novela anterior, Tarantino amplía y altera los episodios de la película en 'Las aventuras de Cliff Booth', de manera que se podrá percibir "la visión creativa más auténtica del autor".