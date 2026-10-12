Restablecen parcialmente la Alta Velocidad Barcelona-Madrid tras extinguirse el incendio

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid se ha restablecido parcialmente este lunes a última hora de la tarde tras finalizar la extinción del incendio que afectaba a un tren AVE a la altura de Ricla (Zaragoza) y que había interrumpido la circulación

Será necesario circular por vía única entre Ricla y Plasencia de Jalón (Zaragoza) hasta que se retire el tren afectado por el incendio, ha informado Adif en una publicación en 'X' de las 20.35 recogida por Europa Press.

El gestor de la infraestructura ha recomendado a los viajeros consultar con su operadora la información actualizada sobre el estado de sus viajes y los horarios previstos.