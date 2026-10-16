Riesgo muy alto por lluvias este sábado en Vallès Oriental, Maresme (Barcelona) y La Selva (Girona)

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado los avisos de grado 5 sobre 6 de peligro muy alto por intensidad de lluvia superior a 40 milímetros en 30 minutos este sábado en las comarcas del Vallès Oriental, el Maresme (Barcelona) y La Selva (Girona).

Lo ha explicado el jefe del Área de Predicción del Meteocat, Santi Segalà, junto al subdirector de Prevención de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello en una rueda de prensa este viernes, en la que ha dicho que es en estas tres comarcas donde ponen el foco por el aviso rojo (muy alto).

Segalà ha apuntado que el de este sábado a mediodía será un nuevo episodio de aguaceros que podrá afectar sobre todo al litoral y a las comarcas del prelitoral de Girona, con aviso de peligro muy alto.

Ha señalado que se prevé que a lo largo de la tarde se extiendan hacia otros puntos del litoral y prelitoral de Barcelona, con aviso naranja de peligro alto con más de 90 litros por metro cuadrado en 3 horas, y en la madrugada y la mañana del domingo las lluvias también podrían llegar a afectar a las comarcas del litoral y prelitoral de Tarragona.

"Este episodio será corto pero bastante intenso, esperamos que vaya disminuyendo de cara a la mañana del domingo y poder darlo por finalizada de cara al mediodía. Aún así, no tenemos que bajar la guardia porque a lo largo del domingo las precipitaciones no desaparecerán", ha agregado.

DE LAS 14 A LAS 20 HORAS

Por su parte, Cabello ha subrayado que el episodio de peligro 5 sobre 6 en las tres comarcas con aviso rojo empezará a partir de las 14 hasta las 20 horas de este sábado, y ha asegurado que hacia las 12 del mediodía Protecció Civil enviará mensajes de alerta a los móviles de las comarcas en rojo para recomendar limitar la movilidad.

Ha subrayado que, de momento, serán recomendaciones y no limitaciones de la movilidad, especialmente para desplazamientos que no sean completamente necesarios, y pide priorizar las vías principales y evitar las secundarias y zonas de rieras.

"Extrememos la precaución. Mañana haremos un comité técnico para ver cómo sigue la previsión y cómo están los equipos de emergencias trabajando y atentos a cómo puede ir este episodio", ha concluido.