Rivera exige elecciones si Sánchez "no está dispuesto a aplicar la constitución" en Catalunya

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha exigido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales "si no está dispuesto a aplicar la Constitución" en Catalunya a través del artículo 155.

"Que convoque elecciones ya y que nos deje a otros que apliquemos la Constitución", ha subrayado en rueda de prensa en el Parlament tras reunirse con el grupo naranja de la Cámara, y ha reprochado al jefe del Ejecutivo que se apoye en los grupos independentistas para gobernar.

"Vamos a votar y que el pueblo español decida si quiere poner el Gobierno de España en manos de Torra o de los constitucionalistas", ha añadido, tras recriminar a Sánchez su encuentro con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, este jueves.

Junto a la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, Rivera ha acusado a Torra de "secuestrar a Catalunya para utilizarla políticamente y destruir a España" por las manifestaciones de este viernes, de las que le ha hecho responsable y alentador, por sus palabras de apoyo a los Comités de Defensa de la República (CDR).

"Querían que esto pasara. Querían a esta Catalunya: el miedo de miles de familias que miran hoy la televisión en Catalunya con miedo e indignación" por las carreteras cortadas y las protestas callejeras, ha asegurado, y ha lamentado que Sánchez reúna el Consejo de Ministros en Barcelona para luego regresar a Madrid.

"Él llega en helicóptero, en el 'Falcon', y se va, pero Catalunya sigue en manos de Torra", por lo que ha expresado su solidaridad con los catalanes no independentistas, a los que ha garantizado que Cs combatirá el soberanismo desde las instituciones y los tribunales, ha dicho.

Asimismo, ha apoyado a los agentes de los Mossos d'Esquadra desplegados este viernes en Catalunya frente al conseller de Interior, Miquel Buch, al que ha acusado de estar "frente a los agentes de la autoridad y contra la Constitución".

REUNIÓN SÁNCHEZ-TORRA

Sobre la reunión que Sánchez y Torra mantuvieron el jueves en el Palau de Pedralbes de Barcelona, ha tachado de triste el encuentro y ha deplorado que el Gobierno central "aceptara la tesis del independentimso" y tratara a Catalunya y a España como a dos estados independientes, en sus palabras.

"Es inaceptable claudicar ante los que quieren liquidar a tu país" y humillan a los españoles, ha añadido, y ha criticado que el texto consensuado entre Moncloa y Generalitat no incluyera ninguna referencia a la Constitución.

Preguntado por si no ve nada positivo en una reunión de Sánchez con Torra, ha respondido que lo haría "si fuera para hablar de financiación, infraestructuras o sanidad" y entre el presidente del Gobierno y un presidente autonómico, pero no con un Govern que no respeta las reglas de juego, según él.