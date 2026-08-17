Robert Manrique, víctima del atentado de Hipercor, pide "seguimiento" para afectados del terrorismo

Familiares de las víctimas, durante el homenaje a las víctimas del atentado del 17A en su 9 aniversario, en Plaza Sant Jaume de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El que fue asesor de la extinta Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo (UAVAT) y actual miembro del equipo del Centro de Interpretación del Terrorismo del Ayuntamiento de Barcelona, Robert Manrique, ha asegurado que "resarcir económicamente a una persona que ha sufrido un atentado terrorista no es lo importante, lo importante es el seguimiento posterior" por parte de las instituciones.

Así lo ha reclamado el que fue víctima del atentado de ETA en Hipercor en una atención a los medios de comunicación tras el homenaje con motivo del noveno aniversario del doble atentado yihadista de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 y 18 de agosto de 2017, en el que perdieron la vida 16 personas y que ha tenido lugar este lunes en la plaza Sant Jaume de Barcelona y no en Las Ramblas, como se había hecho hasta el momento, debido a las obras.

Manrique ha criticado que para indemnizar a las víctimas se les realice una valoración de las heridas entre el día del atentado y de emitirse la sentencia, pero que no se haga un seguimiento para saber si ha tenido más bajas, más operaciones, más recaídas y secuelas, que también deberían ser valoradas: "Indemnizar no significa asistir".

En este sentido, Manrique ha señalado que el auto de procesamiento por los atentados de Barcelona y Cambrils sólo hacía referencia a 170 víctimas, algunas de ellas repetidas, pero que en la sentencia se reconoció la existencia de un total 345, que fueron localizadas gracias a la unidad de la que él era asesor.

En este sentido, Manrique ha subrayado que en los 61.000 folios del sumario judicial, 13.000 hablan de víctimas y que en ellos figuran 125 víctimas que posteriormente no fueron recogidas en la sentencia: "Estamos hablando de 136 que el propio Ministerio reconoce que no ha resarcido económicamente, además de 125 que todavía ni sabe que existen, que están en el sumario".

APOYO

Manrique ha destacado la importancia que tiene para las víctimas la celebración de actos como el que ha tenido lugar este lunes en Barcelona, en primer lugar, porque pueden recibir el apoyo de otros que han sufrido lo mismo que ellos: "Encuentros como este también sirven para que muchas víctimas tengamos la oportunidad de explicar a otras víctimas la problemática que se encontrarán a partir de ahora".

También ha subrayado la importancia del apoyo institucional, pese a lamentar que queda "mucho trabajo por hacer" por parte de las instituciones.

DISCURSOS POLÍTICOS

Manrique ha criticado que los políticos afirmen en sus discursos que 'todos somos víctimas del terrorismo': "Eso es mentira. Por suerte no todos somos víctimas del terrorismo, aunque todos podemos serlo."

En este sentido, ha dicho que el hecho de englobarse en un colectivo que ha sufrido un atentado le da "mucha rabia" porque da voz a personas que no entienden lo que supone un acto de esas características porque no lo han vivido.