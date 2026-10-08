Rodalies de Cataluña recupera el servicio en las líneas R1, R2 Sud, R4 y los Regionales sur

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha recuperado el servicio en las líneas R1, R2 Sud, R4 y los Regionales sur desde este jueves a sobre las 9 horas una vez resuelta la incidencia a la infraestructura.

Se pueden producir demoras a medida que se recuperan los horarios y las frecuencias de paso, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

También apuntan que no hay ninguna línea cortada en su totalidad.