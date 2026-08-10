Rodalies programa por el eclipse un tren especial de vuelta a Barcelona desde Tortosa (Tarragona)

Archivo - Un tren de Rodalies - RENFE - Archivo

TARRAGONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya ha programado el miércoles 12 de agosto un tren especial de la R16 de retorno a Barcelona desde Tortosa (Tarragona) ante la previsión de una "afluencia significativa" de personas desplazadas por el eclipse solar, que se verá en su fase total en las comarcas del sur de Catalunya.

El tren saldrá a las 21.56 y llegará a Barcelona Estació de França a las 00.51, según ha informado este lunes el operador ferroviario en un comunicado.

Este trayecto adicional saldrá prácticamente 1 hora más tarde que el último tren habitual de la jornada.

El servicio parará en todas las estaciones entre Tortosa y Sant Vicenç de Calders (Tarragona), así como en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Barcelona-Sants, Passeig de Gràcia (Barcelona) y Barcelona Estació de França.

Además, Rodalies reforzará los equipos de información y atención al cliente donde se prevé más concentración de usuarios para "facilitar la orientación de los viajeros y garantizar una mejor experiencia de viaje".