Roldán (PP) culpa al Govern de la resolución del TSJC por no dar seguridad jurídica al decreto

Cree que Arrimadas está en su "derecho de acercarse al PSOE"

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La número 2 del PP catalán a las elecciones al Parlament, Lorena Roldán, ha reprochado al Govern que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), por la que se suspende el aplazamiento de las elecciones al 30 de mayo, se debe a que el decreto "no garantizaba la seguridad jurídica" y que no fundamentaron de forma correcta.

En una entrevista de TV3 este miércoles, recogida por Europa Press, Roldán ha acusado también al Ejecutivo catalán de no tener garantizada la seguridad sanitaria de cara a las elecciones.

Sobre la mesa de partidos, ha rechazado que hubiera tanto consenso entre las formaciones como dice el Govern, y le ha afeado que fuera con "una decisión unilateral" sobre la fecha del 30 de mayo, y que no hubiera habido ni diálogo ni se hubiera podido votar.

"Nosotros no nos pudimos pronunciar porque no teníamos todos los datos. No teníamos toda la foto completa de qué podría pasar si las elecciones se hacían el 14 de febrero. Si realmente el Govern quería contar con el resto de formaciones para tomar una decisión en consenso, debe dar toda la información", ha añadido.

Preguntada por su inclusión en las listas del PP tras su paso por Cs, Roldán ha apostado por sumar por Catalunya y la defensa de los valores de la libertad, la unión y la convivencia: "Todo esto lo he encontrado en el proyecto de Alejandro (Fernández); y esto también lo defendía Cs".

Asegura que el PP hace algo que echaba en falta en el partido naranja, como es la defensa firme de estos valores tanto en Catalunya como en el resto de España: "Creo que somos muy ingenuos si creemos que el 'procés' solo se circunscribe a Catalunya".

"El presidente del Gobierno y el PSOE no tienen ningún escrúpulo de ir de la mano de partidos que han dicho abiertamente que quieren separar a Catalunya del resto de España, como ERC. En aquel momento, también se tiene que hacer oposición y ofrecer alternativa. Y creo que ahora mismo la única formación que está ofreciendo esta doble alternativa, al separatismo pero también al 'sanchismo', es el PP", ha zanjado.

ARRIMADAS

Preguntada por las declaraciones de la líder de Cs, Inés Arrimadas, en las que afeaba aquellos que un día critican al PP y al siguiente dicen lo contrario --refiriéndose a la marcha de Roldán--, ha dicho que le extraña: "Cs siempre ha hecho bandera de sacar a personas del mérito y de la capacidad, que muchas veces venían de otras formaciones y no había problema".

Y ha sido crítica con la dirección de Arrimadas: "Todo el mundo es libre de tomar sus decisiones, como presidenta Arrimadas está en su derecho de acercarse al PSOE; pero también la militancia de decir que no son las ideas que Cs había defendido desde un inicio".