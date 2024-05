Romero (PSC) pide cumplir con el acuerdo de no pactar con Vox ni AC: "Seamos serios"

"Nosotros estamos a favor del turismo. Desacomplejadamente", afirma



La candidata número 2 por Barcelona del PSC al 12M, Alícia Romero, ha pedido a las formaciones políticas cumplir con el compromiso de no pactar ni con Vox ni con Aliança Catalana (AC) tras las elecciones: "Que los que hemos firmado este acuerdo contra la extrema derecha lo cumplamos. Seamos serios y contundentes".

Lo ha dicho en un mitin del PSC en Palafrugell (Girona) este miércoles junto a la cabeza de lista por Girona, Sílvia Paneque, y al alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, después de que PSC, ERC, Junts, CUP y Comuns hayan firmado un compromiso para no pactar ni con Vox ni con Aliança Catalana tras el 12M, con el objetivo de combatir "el racismo y la extrema derecha" antes y después de los comicios.

Romero ha afirmado que el candidato del PSC, Salvador Illa, fue el primero en decir que no pactaría con esas dos formaciones políticas, y ha dicho: "Con la extrema derecha no se habla, no se acuerda, no se juega".

"Nosotros con la extrema derecha nada. Ni la independentista ni la españolista. Nosotros ni hablamos, ni dialogamos, ni acordamos", ha añadido, y ha asegurado que le gustaría --textualmente-- que todo el mundo lo tuviera claro.

"EL TURISMO ES IMPORTANTE"

Por otra parte, desde la localidad de la Costa Brava, Romero ha reivindicado el turismo porque representa el 12% del PIB de Catalunya, genera riqueza y puestos de trabajo: "Nosotros estamos a favor del turismo. Desacomplejadamente".

"¿Cualquier tipo de turismo? No. Un turismo de calidad, un turismo respetuoso con el medioambiente, un turismo y unos visitantes que vienen, que hacen un gasto importante", ha añadido.

En este sentido, ha instado a potenciar y atraer turismo de manera ordenada y con respeto al medioambiente, según ella, y ha concluido: "Desacomplejadamente digámoslo: el turismo es importante".

"NO QUEREMOS UN GOVERN DE INCOMPETENTES"

La candidata también ha celebrado que Illa "recuperará la figura" del excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero para ser director general de la policía catalana si preside la Generalitat, y que nombrará a la portavoz del partido y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, como consellera de Interior.

"¿Por qué? Pues porque nosotros queremos a los mejores en el Govern", ha dicho; gente seria, rigurosa y profesional, en sus palabras.

"Hombre, queremos que sean de nuestra órbita, gente progresista, que quiere generar prosperidad, que quiere mejorar el Estado del bienestar, claro que sí. Pero esto es muy amplio y aquí puede caber mucha gente", ha añadido.

Finalmente, ha asegurado que desde el PSC quieren hacer las cosas bien hechas y que los nombramientos de Trapero y de Parlon van en esa línea: "No queremos un Govern de incompetentes, queremos un Govern de gente que se preocupe por los problemas de la gente".

SÍLVIA PANEQUE

Por su parte, la cabeza de lista por Girona, Sílvia Paneque, ha erigido al PSC para conformar un Govern centrado en la gestión del día a día que, a su juicio, asuma los retos y aporte soluciones, y ha situado la transición energética como "una grandísima oportunidad de reindustrialización en clave verde" en las comarcas de Girona.

Así, ha instado a abrir una nueva etapa en Catalunya y ha afirmado: "Estamos hartos, al menos yo, de partidos que hablan de políticas autorreferenciales".