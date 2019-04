Romeva reivindica la república desde prisión: "Quien diga que hemos renunciado, miente"

Actualizado 21/04/2019 14:07:35 CET

"Algún día lo volveremos a hacer y cuando lo hagamos seremos más fuertes que nunca"

CAMBRILS (TARRAGONA), 21 (EUROPA PRESS)

El exconseller y candidato de ERC al Senado en las elecciones generales, Raül Romeva, ha reivindicado este domingo la independencia y ha asegurado que su situación actual de cárcel no ha variado este objetivo: "Quien diga que hemos renunciado, miente".

Lo ha dicho en un mitin de ERC en la plaza Mossèn Joan Batalla de Cambrils (Tarragona), donde ha intervenido en directo desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), su primera intervención de campaña, autorizada por la Junta Electoral Central (JEC).

Romeva ha situado la independencia como un proyecto para todos los catalanes, independientemente de su origen, lengua o ideología, y ha asegurado que él así lo seguirá defendiendo sea cual sea su futuro: "Nunca, nunca, nunca, ni presos ni exiliados nos hemos rendido ni nos rendiremos".

También ha pedido que ERC sea un partido "que no insulte", y se centre en sumar y sumar cada días a más partidario de la independencia, ya que ha concluido que este será la mejor vía para que el soberanismo se mantenga fiel a sus principios y logre sus objetivos.

Ha recordado a los últimos cargos procesados, las 30 personas encausadas por el tribunal de instrucción 13 de Barcelona, y ha dicho que nada ni nadie podrá frenar el proyecto político que representa: "Algún día lo volveremos a hacer y cuando lo hagamos seremos más fuertes que nunca".

"No solo no es imposible, sino que es imprescindible que lo hagamos por el bien de todo el mundo", ha concluido Romeva, que ha pedido a la gente que no olvide que las elecciones del 28 de abril no son solo al Congreso, sino también al Senado.

NO PEDIRÁN PERDÓN

En la misma línea ha intervenido el vicepresidente del Govern y número 3 de ERC, Pere Aragonès, en su caso en directo desde la plaza de Cambrils, que ha asegurado que ERC seguirá defendiendo la independencia y sin "pedir perdón a nadie" por hacerlo.

"No venimos a pedir perdón por defender la independencia. No nos presentamos a las elecciones para renunciar a la autodeterminación, nos presentamos a las elecciones para demostrar al PSOE que en Catalunya se quiere la independencia", ha resumido.

GABRIEL RUFIÁN

También ha intervenido el número dos al Congreso, Gabriel Rufián, que ha dicho que las intervenciones que han hecho Romeva y también el líder del partido, Oriol Junqueras, este domingo desde la cárcel son "la derrota de un Estado vengativo" que les tiene en prisión.

En su intervención ha acusado a partidos estatales como el PP de ser "constitucionalistas de cartón piedra", ya que ha asegurado que defienden solo los artículos de la Constitución que les interesa, y olvidan los que tienen un cariz más social.

Rufián ha citado algunos de los artículos que considera que no se están cumpliendo: el 47 sobre el acceso a la vivienda; el 50 sobre las pensiones y el 128 sobre que la riqueza del país esté subordinada al interés general del conjunto de ciudadanos.

"No sois constitucionalistas, sois unos carceleros", ha criticado Rufián a los populares, que también ha argumentado que el federalismo no es una solución válida para Catalunya porque no existe la misma voluntad de aplicar este sistema por parte del resto de España.

También ha lamentado que el líder del PP, Pablo Casado, se refiera a los independentistas como golpistas y le ha replicado: "El golpista es Tejero y seguramente le vota a él --al PP--. En el golpe de Estado del 81 le hubiera dado un abrazo".