La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el tercer carril en ambos sentidos entre las salidas 5 y 6

Archivo - Imagen de archivo de la Ronda de Dalt de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ronda de Dalt de Barcelona recupera desde este martes el carril lento entre las salidas 5 y 6 en ambos sentidos, que permanecía cerrado desde el 3 de agosto, por lo que los tres carriles por sentido estarán plenamente operativos, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La causa de esta afectación se debe a las obras de cobertura entre el IES Vall d'Hebron y la avenida Vallcarca, concretamente en lo que respecta a las tareas de instalación del futuro túnel, que ya está parcialmente cubierto tras la colocación durante las últimas semanas de julio y primera de agosto de 56 de las 101 piezas que forman el nuevo techo de la Ronda de Dalt, así como a la instalación de cableado, seguridad, ventilación e iluminación.

El consistorio afirma que la reducción de un carril por sentido durante las últimas tres semanas permitirá minimizar futuros cortes nocturnos y optimizar los recursos y, a partir de ahora, las obras continuarán durante los próximos meses, con la velocidad limitada a 40 kilómetros por hora y cortes nocturnos en el tronco central de este tramo.

La cobertura de este tramo de 340 metros dará continuidad a la cubierta ya ejecutada entre el Mercat de la Vall d'Hebron y el IES Vall d'Hebron, donde se cubrieron 200 metros, lo que generará una nueva superficie para uso ciudadano en beneficio especialmente de los vecinos de los barrios de Sant Genís dels Agudells y la Teixonera.

Las obras comenzaron en junio de 2024 con la construcción del muro central y las salidas de emergencia del futuro túnel y cuentan con una inversión prevista de unos 12 millones de euros para la estructura, a los que hay que sumar otros 20 destinados a la cobertura, las instalaciones y los cableados.