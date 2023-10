De la Rosa afirma que avisó a Trias de la 'Operación Catalunya' y que éste alertó a Mas y Pujol

El empresario asegura que le presentaron a Villarejo bajo la identidad de un abogado



BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El empresario Javier de la Rosa ha asegurado este lunes que avisó al exalcalde de Barcelona Xavier Trias sobre los inicios de la 'Operación Catalunya' y que éste contactó con los expresidentes Artur Mas y Jordi Pujol para trasladarles la información que le había dado el empresario.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, De la Rosa ha explicado que se reunió en noviembre de 2012 con el excomisario José Manuel Villarejo, pensando que era un abogado, y que le puso sobre la mesa supuestas informaciones sobre Mas y sobre la familia Pujol.

Ha relatado que Villarejo le mostró documentos en los que constaban supuestas aperturas de cuentas, saldos y operaciones bancarias: "Iba todo dirigido a la familia Pujol y a Artur Mas", y ha añadido que él pidió a Villarejo ver esas informaciones más tarde en otro sitio.

"Artur Mas aparecía como posible heredero de una cuenta de su padre en Luxemburgo. No me pareció grave. Y me enseñó una serie de papeles de Jordi Pujol Ferrusola. De Pujol padre, nada; de la madre y del resto de hijos, tampoco", ha añadido.

DOCUMENTOS SOBRE MAS Y LOS PUJOL

Según De la Rosa, los documentos hablaban de una fundación que, teóricamente, estaba en Suiza y en la que aparecía un montante de 137 millones de euros, y ha asegurado que él no se fió: "Le dije que no sabía nada de todo aquello, pero que no me parecía fiable y que lo comprobara".

Tras conocer la existencia de estos documentos y después de que El Mundo publicara que Mas y los Pujol tienen cuentas en paraísos fiscales, De la Rosa dice que decidió explicar lo que sabía al entonces alcalde de Barcelona Xavier Trias, y que éste le dijo que "se iba directo a casa de Pujol y de Mas a explicárselo todo".

TRIAS DESCUBRE QUIÉN ES VILLAREJO

El empresario ha dicho que Trias descubrió que Villarejo era comisario de la Policía en vez de abogado: "Le envié un WhatsApp a Trias diciéndole que si me encontraba con ellos, y me respondió que no, porque les había traicionado con el PP y con la policía. Me quedé helado", ha asegurado.

También ha explicado que decidió comunicarse con Trias a través de un intermediario, el exdiregente de CDC Macià Alavedra, que comunicó a De la Rosa que el alcalde está muy enfadado con él por su relación con Villarejo.

Es entonces cuando Alavedra aconseja a De la Rosa poner una denuncia preventiva para protegerse de cualquier acción que Mas o los Pujol puedan emprender contra él y, de hecho, el empresario se pone en contacto con Villarejo --que él continúa pensando que es abogado-- para denunciar.

Dicha denuncia, relata De la Rosa, no se llegó a ratificar tras ser filtrada a El Mundo, momento en el que el empresario asegura que se acaba su relación con Villarejo y con la llamada 'Operación Catalunya'.