Rosalía encabeza las nominaciones de Los40 Music Awards Santander 2026

Rosalía cuenta con 6 nominaciones en la categoría España más otra en la categoría Internacional - LOS40 MUSIC AWARDS SANTANDER 2026

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los40 ha anunciado este jueves la lista de nominados a Los40 Music Awards Santander 2026, encabezada por Rosalía y a la que le siguen otros artistas como Shakira, Bruno Mars, Taylor Swift, Olivia Dean y Aitana.

La cita, que se celebrará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 20 de noviembre, regresa a Catalunya después de agotar sus entradas hace meses y contará con artistas como Eladio Carrión, Manuel Turizo, Lola Indigo, Ana Mena y Camilo, entre otros que se revelarán próximamente, informa la organización en un comunicado este jueves.

En la categoría España, Rosalía cuenta con 6 nominaciones (más otra en la categoría Internacional), seguida de Ana Mena, Lola Índigo y Quevedo, con 5 cada uno; Bad Gyal y Nil Moliner suman 4 candidaturas; en el grupo de artistas con 3 candidaturas están Aitana, Álvaro de Luna y Pablo Alborán; y La La Love You, Lucho RK y Omar Montes optan a 2.

La categoría Internacional está encabezada por Olivia Dean, que opta a 3 premios; Benson Boone, Olivia Dean, Olivia Rodrigo, Tame Impala, Teddy Swims y Zara Larsson son los aspirantes a Mejor Artista o Grupo; y Adéla, Bella Kay, DJO, KATSEYE, Ravyn Lenae y Sienna Spiro están nominados a Mejor Artista o Grupo Revelación.

Además, Adéla, DJO, Olivia Dean, Ravyn Lenae, Tame Impala y Jenni y Taylor Swift se disputarán el trofeo a Mejor Canción; Ariana Grande, Bruno Mars, Madonna, Olivia Dean, Olivia Rodrigo y Taylor Swift por el de Mejor Álbum; y Bad Bunny, Bruno Mars, David Guetta, Rosalía, The Weeknd y Zara Larsson optarán por llevarse el de Mejor Gira Internacional.

Por último, la categoría Global Latina está liderada por Shakira, con 6 candidaturas (más otra en la categoría España); le siguen Eladio Carrión, Manuel Turizo, Prince Royce y Romeo Santos con 5; Camilo, Clarent, Omar Courtz y Ryan Castro con 4; y Bad Bunny, Ca7riel & Paco Amoroso, Maluma, Feid, Jay Wheeler, Justin Quiles, Karol G, Rawayana o Young Miko también figuran en la lista.