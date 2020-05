Rosalía lanza nueva canción con Travis Scott

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Rosalía ha lanzado este jueves su nueva canción y vídeo, 'TKN', junto a Travis Scott, en lo que es la tercera canción de la artista en lo que va de año, ha informado la discográfica Sony Music en un comunicado.

La artista de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) ha asegurado sobre el nuevo tema: "Travis es un artista al que he admirado desde el principio de su carrera y no me puedo imaginar un artista mejor con el que colaborar para esta canción".

"Siento que ahora es el momento de lanzar este tema, después de tantos meses encerrados echando de menor la libertad o el estar en comunión con los nuestros. Espero que 'TKN' os dé energía, os haga bailar y os dé fuerza si estáis en momentos difíciles", ha añadido.