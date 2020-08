Sabrià (ERC) critica a PSOE y Podemos: "Al progresismo español ya no se le espera"

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha criticado este viernes al PSOE y Podemos por cómo han actuado tras la marcha del Rey emérito de España: "Al progresismo político español ya no se le espera. Si ya no ha reaccionado ahora, no lo hará nunca".

En su intervención en el pleno monográfico sobre la monarquía, ha sostenido que los socialistas solo reivindican la república cuando no tienen responsabilidades o cuando militan en las juventudes: "Muy fácil de boquita y muy falso a la hora de la verdad. La tricolor en el cajón y la corona en la cabeza".

También ha cargado contra Podemos porque cree que "tampoco han hecho nada" estando en el Gobierno y lo ha lamentado, ya que considera que mucha gente tenía esperanzas en ellos.

Para Sabrià, la única manera de hacer caer la monarquía y avanzar hacia la república es que lo haga el independentismo porque "otros miran hacia otro lado", y ha reivindicado que ERC ya alertaba hace años sobre las presuntas irregularidades de la Casa Real cuando nadie más lo hacía, según él.

Además, ha defendido que el Parlament pueda debatir sobre la monarquía y que "tiene la obligación de poner encima de la mesa uno de los grandes consensos del país: el republicanismo como única fórmula de resolver el conflicto político".