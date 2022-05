Salellas cree que el espionaje a Òmnium pretendía conocer la estrategia de defensa de Cuixart

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado Benet Salellas ha asegurado que el espionaje a tres personas del entorno de Òmnium Cultural con el software Pegasus tenía como objetivo saber "cuál era la estrategia de defensa de una persona que estaba siendo juzgada", en referencia al expresidente de la entidad, Jordi Cuixart, y lo ha calificado de víctima indirecta.

En una entrevista de TV3 este lunes recogida por Europa Press, ha lamentado que se espiara a "las personas más cercanas que se relacionaban con él en momentos clave, como cuando tenía que salir la resolución del grupo de trabajo de Naciones Unidas o cuando se tenía que preparar la última palabra de Cuixart".

Marcel Mauri, Elena Jiménez y Meritxell Botet (Òmnium) han presentado una querella contra NSO Group en el Juzgado de Instrucción 32, que ya investiga el espionaje a los móviles del conseller Roger Torrent y el concejal de ERC Ernest Maragall, por lo que Salellas ha confiado en que el juzgado aumente "el nivel de recursos" que destina a dicha causa.

"Quiero pensar que en este nuevo escenario con estas nuevas diligencias podremos conseguir ir más allá", ha asegurado, y no descartan que CNI, Policía Nacional y Guardia Civil puedan estar implicados en el espionaje a independentistas.

Salellas ha insistido en que no tienen "la fotografía completa de la gente que ha sido realmente espiada", y no ha descartado que él mismo --también abogado del juicio del 1-O-- haya sido espiado, aunque ha detallado que ya no tiene el móvil que utilizaba en 2019.