Salud asegura que el virus Shamonda no pone "en estado de alarma" a Catalunya

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya, Esteve Fernández, ha asegurado este viernes que el virus Shamonda, que ha provocado la muerte de una persona en Francia, no pone "en estado de alarma" a Catalunya.
"No sabemos si causó la muerte, si contribuyó de algún modo, ni sabemos cómo se produjo la infección. Todo ello nos hace estar, evidentemente, dispuestos, debemos vigilar, pero no nos hace estar en estado de alarma en modo alguno", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.
Ha expresado que el fallecido era una persona con múltiples enfermedades e inmunodepresiva y que está por confirmar por los propios centros de control de enfermedades europeos si el virus causó la muerte.