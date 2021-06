Sánchez defiende la "plena legalidad y absoluta constitucionalidad" de los indultos

Sabe que no hay unanimidad pero pide apostar por la concordia aparcar el enfrentamiento que llevará "a la ruina"

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes que los indultos a los presos del 1-O que prevé proponer al Consejo de Ministros este mismo martes para que se aprueben es una medida de "plena legalidad y absoluta constitucionalidad".

Lo ha dicho este lunes en la conferencia 'Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España', que ha pronunciado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, y en respuesta a las voces que desde a oposición han tachado la medida de gracia de ilegal, inconstitucional e incluso "inmoral", tal y como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presidente ha querido destacar que los indultos están recogidos expresamente en el artículo 62 de la Constitución: "Es una figura necesaria en determinados momentos, ni cuestiona ni revoca ninguna sentencia firme condenatoria, se trata de otro plano, ya no judicial".

El presidente ha dicho que es consciente de que no cuenta con el apoyo unánime a la medida de gracia dentro del Congreso --aunque no ha señalado a ningún partido de la oposición--, sin embargo ha pedido que al menos "reconozcan su plena legalidad y absoluta constitucionalidad".

"La Constitución y la constitucionalidad de los indultos va mucho más allá de nuestro articulado en la Carta Magna,, nos lleva a su esencia misma", ha razonado Sánchez, que ha recordado que lo que buscaron los padres fundadores de la Constitución, además de una compilación de derecho y deberes, era reconciliar a una sociedad partida por la Guerra Civil y 40 años de dictadura.

Para Sánchez, la Constitución fue "una expresión de concordia, en su momento", ha recordado que 'concordia' significa literalmente 'con corazón' y ha defendido que para él no fue un simple contrato sino una expresión e amistad cívica.

"Una Constitución, la ley, el Estado social y democrático de derecho funcionan en España para solucionar conflictos, para proteger la vida de los ciudadanos y para abrir caminos de entendimiento, para que sea posible la vida común", ha argumentado.

DEFENSA "SIN FISURAS" DE LA CONSTITUCIÓN

Sánchez ha subrayado que España es una democracia fuerte con la ley y la justicia, pero que todavía es más fuerte con los instrumentos de la política y el diálogo: "Con todo aquello que nos permite convencer, que es la forma más duradera de vencer".

Ha avisado de que el Gobierno y el PSOE "respalda sin fisuras la Constitución democrática" y cree genuinamente en la unidad de España, asumiendo la diversidad territorial con orgullo y como parte de su fuerza.

Asimismo, ha razonado que la unión que se basa en la ley es poderosa, pero lo es más la que se basa en el respeto, el sentimiento y en el afecto, en sus palabras: "Esa es la unión que necesitamos hoy, aquí y ahora", que considera que debe sostenerse en el proyecto común que plantea para España.

MENSAJE A ESPAÑA

Ha insistido en la idea de que no cuenta con el respaldo de toda la Cámara Baja pero ha advertido de que "la división y el enfrentamiento no va hacer otra cosa que arruinar a todos y estropear el futuro" de los jóvenes, por lo que ha pedido no un apoyo unánime a los indultos sino mayoritario en favor de la convivencia entre Catalunya y el resto de España.

Así, Sánchez se ha mostrado convencido de que el indulto "no solo va dirigido a nueve personas que asumieron las consecuencias legales desde el primer día, sino que se dirige al conjunto de la sociedad catalana y española".

"De ahí la clara utilidad pública de esta medida", ha explicado el presidente adelantando la fundamentación que recogerán los indultos que levará el martes a la mesa del Consejo de Ministros.