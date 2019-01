Sànchez dice que el "liderazgo efectivo" de la Crida debe asumirse desde fuera de la cárcel

Publicado 24/01/2019 18:43:36 CET

Avisa de que no habrá un alcalde independentista en Barcelona si no hay lista unitaria

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de JxCat en el Parlament y uno de los impulsores de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, ha afirmado este jueves que el "liderazgo efectivo" de la formación deben asumirlo personas que no están en la cárcel.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha sostenido que "desde una cárcel no se puede ejercer el liderazgo de la Crida" y que él contribuirá a diseñar este espacio y acompañar a sus dirigentes.

"Yo estaré para apoyar en todo lo que me pidan. Un tipo de apoyo para todo lo que se considere útil", ha argumentado.

Lo ha dicho dos días antes del congreso constituyente de la Crida Nacional en el que se escogerá la dirección de la organización, para la que se han presentado dos listas y en una de ellas Sànchez figura como presidente y el diputado de JxCat Toni Morral como secretario general.

Ha destacado que la Crida nace "para aglutinar, para sumar" y ser un espacio transversal en el independentismo, por lo que asegura que no generará una fragmentación del soberanismo.

También ha defendido que la Crida "será paciente" y que por esto nace en un inicio como asociación y como movimiento político, pero no como partido.

"No haremos pasos en falso. La Crida servirá para aglutinar y para avanzar. A partir de este sábado comienza a caminar, con una dirección de 20 personas, que es una apuesta bien clara para unos nuevos liderazgos, unas nuevas caras", ha explicado.

UNIDAD EN LAS MUNICIPALES

El expresidente de la ANC ha reiterado que el independentismo debe presentarse a las elecciones municipales de este año de manera unitaria, especialmente en Barcelona.

"Si las fuerzas soberanistas mayoritarias (ERC y JxCat) van juntas, ya sabemos con casi absoluta certeza que el próximo alcalde o alcaldesa de Barcelona será soberanista. Si vamos separados, con toda probabilidad no lo será", ha advertido.

Ha razonado que en Barcelona no habrá ninguna candidatura que obtenga una mayoría absoluta, de manera que "lo más probable es que el Gobierno estará liderado por quien tenga un voto más".

En este sentido, ha apuntado que el problema no puede ser quién va primero en la lista: "No me interesa ningún partido, ninguna sigla. Quiero que el soberanismo gane".

RECHAZA NUEVAS ELECCIONES

Sànchez ha rechazado la posibilidad de que haya elecciones anticipadas en Catalunya y ha apostado por que la legislatura dure cuatro años: "Anticipar las elecciones no sé qué nos aportaría. No sé ver ninguna ventaja".

Asimismo, ha reivindicado el diálogo como la solución en Catalunya y ha considerado que "no hay alternativa a la solución del conflicto que no pase por un final de camino con un referéndum".

"La pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos dispuestos a forzar desde la no-violencia la vía del diálogo. Yo lo estoy", aunque no ha especificado cómo quiere hacerlo.