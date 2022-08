Santi Rodríguez (PP) ve "obscena" una reforma de la sedición y confía en que no haya mayorías

Barajan varios posibles candidatos en Barcelona y no contemplan por ahora a ningún independiente

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha tachado de "obscena" una eventual reforma del delito de sedición y ha confiado en que no se articule una mayoría suficiente para aprobar esta reforma, que ERC defiende y que los socialistas descartan impulsar por ahora argumentando precisamente que no existe una mayoría suficiente para sacarla adelante.

"Determinados acuerdos de la mesa de negociación son prácticamente irrealizables, incluso obscenos. Pensar en una reforma del delito de sedición para propiciar que unas personas que han decidido huir de la justicia puedan volver me parece obsceno", ha avisado en una entrevista de Europa Press sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat.

Considera que una reforma de este delito implicaría un reconocimiento de que se cometió, y ha confiado en que "no haya mayorías suficientes y que Pedro Sánchez incumpla una vez más sus compromisos", tras lo que ha tildado de absurdo plantear que un gobierno o partido renuncie a la vía judicial si considera que se han vulnerado derechos de los ciudadanos.

Ha asegurado que "la mesa de negociación no es más que una mesa de intereses compartidos" del Gobierno de Pedro Sánchez y de ERC: cree que a ERC le interesa especialmente por la situación de Junts, que no ha participado en la mesa, y que Sánchez la enmarca en acciones para cohesionar a su mayoría de investidura tras unas elecciones andaluzas con mayoría absoluta del PP.

BORRÀS Y EL PARLAMENT

Sobre la suspensión de la líder de Junts, Laura Borràs, como presidenta del Parlament, ha insistido en pedir que renuncie al cargo para que se la pueda sustituir: "Debería haberse apartado y haberse dedicado a su defensa y a demostrar su inocencia, pero no implicar a la Presidencia de la segunda institución de Catalunya en una situación que no beneficia a nadie".

Ha sostenido que la política catalana ha pasado de estar marcada por una "batalla entre independentistas y no independentistas que después se redujo a una batalla entre los independentistas de ERC, Junts y la CUP, a una batalla que da la impresión que se ha quedado reducida entre los independentistas de Junts, que se pelean entre ellos mismos".

Considera que hay discrepancias dentro de Junts también sobre su continuidad en el Govern aunque ha vaticinado que el partido no saldrá del Ejecutivo de Pere Aragonès, tras lo que ha criticado el papel de los socialistas liderados por Salvador Illa: "Estarían encantados de gobernar con Aragonès. Los que dicen ser la alternativa, en realidad son el principal apoyo de ERC".

Preguntado por los Presupuestos catalanes, ha afirmado que la visión que tienen de las cuentas es "extraordinariamente diferente" a la del Govern y ha defendido bajar impuestos, tras lo que ha avisado de que el hecho de que Aragonès vuelva a priorizar a la CUP para la negociación --junto a los comuns-- perjudica al conjunto de la sociedad catalana, según él.

ELECCIONES MUNICIPALES

Preguntado por si impulsarán cambios en el partido después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advirtiera de que es difícil gobernar sin crecer en Catalunya, ha replicado que "el cambio que debe haber en el PP de Catalunya es conseguir más apoyo electoral", para lo que trabajan en incrementar su implantación territorial, con vistas también a las elecciones municipales de mayo.

Teniendo en cuenta que las próximas citas electorales incluirán las municipales y generales y que las catalanas no se prevén hasta 2025, el partido ha decidido no convocar finalmente en noviembre el congreso del PP catalán, y ha optado por priorizar la convocatoria de los congresos provinciales: "No tenemos prisa en celebrar el congreso de Catalunya".

De cara a estas municipales, ha explicado que buscarán presentar "cuantas más candidaturas mejor, pero no a cualquier precio, sino con gente capaz de defender un proyecto municipal" del PP, y ha explicado que los candidatos de las capitales de provincia se designarán desde el comité electoral nacional del PP de forma concentrada a finales de septiembre u octubre.

"DAR LA BATALLA" EN BARCELONA

Sobre el candidato en Barcelona, asegura que trabajan en diversas posibilidades que ahora no incluyen a ningún independiente: "Sobre la mesa hay diversos nombres y se está valorando cuál podría ser la mejor opción. Lo que sí aseguro es que presentaremos un muy buen candidato o candidata que dará la batalla por Barcelona y también por el centro derecha".

Preguntado por el balance del anterior candidato y líder del grupo municipal del PP, el independiente Josep Bou, ha valorado positivamente la labor del grupo municipal formado por Bou y el concejal Óscar Ramírez, pesa a que "a veces ha sido más noticia por otras cosas" y por la situación interna del partido que por la acción del grupo municipal, según él.

BADALONA Y CASTELLDEFELS

Ha subrayado que la aspiración del PP es ser el partido de referencia del centro derecha en Catalunya, para lo que defiende incorporar al máximo de personas que sumen al proyecto --también a hasta ahora implicados en Cs--, por lo que el PP tiene "las puertas abiertas" a que independientes lideren o formen parte de sus listas.

Rodríguez, que ha señalado que priorizarán a personas del partido, se ha fijado como objetivo para las municipales multiplicar el número de concejales en Catalunya y ganar y gobernar en Badalona y Castelldefels (Barcelona), donde el PP ganó en las municipales pero "una amalgama de partidos" articularon ejecutivos alternativos sin el PP.

Sobre Badalona, ha augurado "será candidato y será alcalde" el exprimer edil Xavier García Albiol, y ha dicho que su aparición en los 'Papeles de Pandora' --por la que fue sometido a una moción de censura-- no afectará a los resultados, porque cree demostrado que no había nada tras la información que le vinculaba con una sociedad en Belice en 2005.

