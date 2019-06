Anna Gener (Savills Aguirre Newman) destaca que Barcelona atrae a tecnológicas a pesar de la situación política

Actualizado 07/06/2019 17:03:52 CET

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta y consejera delegada de Savills Aguirre Newman Barcelona, Anna Gener, ha destacado este viernes que muchos empresas del mundo digital y tecnológico han apostado por la capital catalana a pesar de la "inestabilidad política" en la que vive desde la celebración del referéndum del 1 de octubre, según ella.

"No ha habido deslocalización física, pero no sólo eso, lo que ha habido es algo que no estaba en el guión, y es que han venido muchísimas empresas. Sobre todo el mundo digital y tecnológico que no estaban implantadas en nuestro territorio y que han elegido justamente este período de tantísima inestabilidad", ha afirmado en la Seu d'Urgell (Lleida), donde ha participado en una mesa sobre internacionalización y competitividad en la 30 Trobada Empresarial al Pirineu.

Gener ha señalado que su compañía se ha tomado un tiempo para ver si las deslocalizaciones en el período de inestabilidad política, "en el que todavía estamos de alguna manera a raíz de las portadas que vivimos 1 de octubre", tenían un impacto físico y ha añadido que mercado de inversión inmobiliaria está actualmente en unas cifras récord.

Anna Gené ha compartido mesa con la presidenta de Sellbytel Group España, Helena Guardians, que ha explicado que entre un 75 y un 80% de las 4.000 personas que trabajan son extranjeras, de 33 nacionalidades que hablan 27 idiomas.

También ha participado el fundador y director general de la empresa sevillana Gin Puerto de Indias, José Rodríguez, que ha contado que el caso de su empresa es "extraño" porque no ha necesitado un plan de internacionalización y que han sido los turistas los que han impulsado la exportación.

José Rodríguez ha explicado que la empresa tiene previsto construir una nueva destilería en Carmona (Sevilla) apostando por el empleo y que su ginebra rosa "todas las multinacionales la han copiado, desde la primera a la última, a nivel mundial hay ciento veintitantas copias".

El director territorial este de CESCE, Joaquim Montsant, que ha presidido la mesa, ha señalado que su compañía, que "ayuda a prever los riesgos de la exportación para minimizarlos" ha destacado el esfuerzo de la empresa catalana en internacionalización y ha apuntado que empiezan a detectarse cierto "retraso" de los pagos en Europa.