Las scale-ups destacan la fiscalidad como principal barrera al crecimiento en Barcelona

El 95% de las scale-ups en Barcelona tiene planes de contratar en los próximos 18 meses

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las scale-ups consideran que la fiscalidad y la regulación son los principales obstáculos para el crecimiento en Barcelona y piden a las administraciones actuar para potenciar la inversión, según recoge la segunda edición del estudio Scale-Up Monitor presentado este martes.

El estudio ha sido realizado por Barcelona Global --en colaboración con CaixaBank con el apoyo metodológico de IESE-- para conocer las fortalezas y debilidades de Barcelona como centro de scale-ups.

En la elaboración del informe han participado 57 fundadores de scale-ups --empresas innovadoras de reciente creación que ya han adquirido un cierto tamaño y que crecen rápidamente-- de la ciudad que han contado con, al menos, un millón de euros de financiación por parte de inversores profesionales.

La presidenta de Barcelona Global, Aurora Catà, ha indicado que la fiscalidad todavía está lejos de los países del entorno --como Francia, Portugal o Italia-- para favorecer la actividad emprendedora y que también es un aspecto a modificar a la hora de atraer talento e inversores.

Y ha añadido que "el planteamiento no es que Barcelona se convierta en un paraíso fiscal", sino tener la normativa y fiscalidad que ya existe en los principales países europeos para no estar en una competición global con barreras que los demás no tienen.

La directora territorial de CaixaBank en Barcelona, Maria Alsina, ha destacado que Barcelona es percibida por el ecosistema emprendedor como una buena ubicación para emprender y con buena calidad de vida y que, para desarrollar su potencial, "deberán colaborar las instituciones públicas con las entidades privadas con tal de crear sinergias".

POCA AFECTACIÓN DE LA CRISIS

Otro de los aspectos que destaca el informe es la dificultad para las scale-ups de encontrar en Barcelona el talento de programación (80%) y directivos (70%) que necesitan.

El ceo de Barcelona Global, Mateu Hernández, ha manifestado que, para contratar talento en el resto del mundo, "se evidencian la falta de agilidad y flexibilidad en los trámites administrativos de autorización, especialmente en el caso de fuera de la UE".

Según los datos presentados, el 95% de las scale-ups encuestadas tiene planes de contratar a nuevos empleados en los próximos 18 meses, y un 32% de ellas cree que van a contratar a más de 30 personas.

Además, un 59% no ha reducido sus ventas durante la pandemia y un 29% ha tenido que contratar a más gente para dar respuesta al incremento de la demanda.

PERFIL EMPRENDEDOR

Según la encuesta, el 73% de los fundadores de scale-ups tienen más de 40 años y en el 85% de ellas no hay ninguna mujer en el equipo fundador.

Hernández ha destacado también que "solo un 8% tiene menos de 30 años, contra el estereotipo de que los emprendedores son siempre personas muy jóvenes".

El ecosistema está fuertemente internacionalizado y el 63% de las empresas realiza en el extranjero más del 25% de sus ventas.

Barcelona Global ha celebrado la aprobación del Anteproyecto de la nueva Ley de Fomento del Ecosistema de Startups, en la que ha participado, y ha anunciado la presentación de propuestas para contribuir a la ambición de la iniciativa en materia de atracción de talento y de mejora de Barcelona como hub emprendedor.