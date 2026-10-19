Sebastià Alzamora gana el Premio Lletra d'Or 2025 por 'Sala Augusta seguit de Llengua materna'

Sebastià Alzamora. - PROA

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Sebastià Alzamora ha ganado el Premio Lletra d'Or al mejor libro de 2025 por el poemario 'Sala Augusta seguit de Llengua materna' (Proa).

El jurado ha destacado que el libro hace reír y llorar y que con cada palabra "habla de los muertos de una forma justa", y ha expresado su fuerte admiración por el autor, informa la editorial en un comunicado de este lunes.

El libro ya había recibido el Premio Nacional de Poesía, el Premio de la Crítica, el Premi Crítica Serra d'Or y el Premi Josep M. Llompart - Cavall Verd (AELC).

'SALA AUGUSTA' Y 'LLENGUA MATERNA'

'Sala Augusta' es un cine del centro de Palma de Mallorca construido encima de lo que había sido una prisión franquista durante la guerra, donde los presos republicanos esperaban la ejecución "en condiciones infrahumanas".

El poema evoca los hombres y las mujeres que fueron víctimas del levantamiento fascista de 1936 en Mallorca.

Asimismo, 'Llengua materna' hace referencia a la muerte de la madre del autor: la memoria se convierte en "personal, íntima", y homenaje a las costureras de zapatos que de los años 40 a los 80 trabajaron en la industria mallorquina del calzado.