Simó (ERC): Se decidió que la Mesa hiciera "el trabajo sucio" contra el parlamentarismo catalán

La exdiputada de ERC en el Parlament Anna Simó ha criticado este viernes en la última sesión del juicio por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que "se decidió que fuera la Mesa del Parlament la que hiciera el trabajo sucio contra el parlamentarismo catalán y se vulneraran los derechos fundamentales de los diputados".

En su turno de última palabra, ha recalcado que "el control de constitucionalidad en el sistema político español siempre ha sido a cargo de órganos judiciales" y no legislativos, y que siempre se había hecho de forma posterior, y no antes, en referencia a que la Mesa no podía vetar la tramitación de iniciativas parlamentarias, tal como sostiene la acusación.

"No puedo entender que se use la Mesa del Parlament para coaccionar sobre los debates parlamentarios que se pueden hacer o no", ha lamentado.

Según ella, la modificación de las funciones del Tribunal Constitucional --permitiendo que hiciera apercibimientos-- se han hecho para perseguir "con amenaza penal" a la Mesa para que censuren previamente la iniciativa y debate parlamentario.

Ha lamentado que, "queriendo preservar un modelo de estado de derecho determinado e imperfecto, finalmente la voluntad de escarmiento y el encarcelamiento injusto y la interpretación del derecho penitenciario del disidente político, de la presidenta del Parlament, han empequeñecido el estado de derecho".