El Síndic de Greuges reclama más recursos públicos para atender a alumnos con dislexia

El síndic de Greuges, Rafael Eibó, ha reclamado a la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat dedicar más recursos públicos a los trastornos de aprendizaje como la dislexia, y ha propuesto que el departamento se coordine con la Conselleria de Salud para implicar a los pediatras en el proceso de diagnóstico.

Tras analizar quejas motivadas por dificultades relacionadas con la dislexia, el Síndic ha constatado que la atención de este trastorno "no está bien resuelta desde el ámbito público" y que sus deficiencias exponen las contradicciones del sistema educativo en referencia al principio de la equidad y de la igualdad de oportunidades", ha señalado en un comunicado este miércoles.

Así, recomienda destinar más recursos a estos alumnos, "especialmente a los que proceden de entornos sociales y familiares desfavorecidos", con el objetivo de que reciban orientación y atención para cubrir estas necesidades en primeras etapas y evitar que deriven en situaciones de fracaso escolar.

También ha pedido que se ejerza más control sobre los recursos privados existentes, ya que la diagnosis y el tratamiento se realizan a menudo desde el ámbito privado en el caso de familias que disponen de los medios económicos para hacerlo.

El Síndic sostiene que la formación del profesorado "es insuficiente y se tiende a obviar las necesidades específicas del alumnado con dislexia o se limita a bajar el nivel de los contenidos académicos", y critica que incluso las pruebas de competencias básicas de la Conselleria no están adaptadas a las necesidades de estos alumnos.

"Muchos de los alumnos con trastornos de aprendizaje no llegar a cursar estudios universitarios porque o bien no han sido diagnosticados o bien no han sido diagnosticados y tratados adecuadamente" y no han recibido las herramientas que requieren, ha aseverado.

QUEJAS DE UNIVERSITARIOS

Sin embargo, también ha recibido quejas de alumnos universitarios con dislexia que manifiestan problemas de adaptación en esta etapa educativa, ante lo que el defensor catalán sugiere difundir una guía ya existente publicada por la Comissió Tècnica de la Universitat i Discapacitat de Catalunya, del Consell Interuniversitari.

El Síndic, que también ha recibido quejas por "falta de consideración de las dificultades específicas" de disléxicos para obtener el nivel B2 de una tercera lengua para obtener el grado universitario, también recomienda revisar los requisitos para acceder al Tribunal Ordinario Específico previsto para corregir las pruebas de acceso a la universidad para alumnos con dislexia.

Ha asegurado que la Conselleria le ha informado de que está trabajando con profesionales del ámbito de la salud para consensuar, planificar y evaluar diversos protocolos de actuación conjuntos que permitan la detección precoz de los diferentes trastornos que condicionan el aprendizaje.